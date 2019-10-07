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Автоновости дняАвтоновости дняАвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta

Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta. Бесплатному ремонту в дилерских центрах LADA подлежат машины, выпущенные с августа 2019 года по сегодняшний день.
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АвтоВАЗ объявил о отзыве Lada Granta из-за неисправных тормозов

Журнал Авто.ру11:34

АвтоВАЗ отправит в ремонт 4 тысячи Lada Granta из-за неисправных тормозов

AutoNews06:21

В России отзовут партию Lada Granta из-за проблем с тормозами

Известия08:22

В России отзывают 3,9 тыс. Lada из-за проблем с тормозами

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Автостат07:50

Росстандарт информирует об отзыве 3 994 автомобилей Lada

Росстандарт07:38

Lada Granta отправят в ремонт из-за проблем с тормозами

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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 21:16, Ашберн
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