Авто
Автоновости дняАвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta. Бесплатному ремонту в дилерских центрах LADA подлежат машины, выпущенные с августа 2019 года по сегодняшний день.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Политика
Песков объяснил, почему президенту и премьеру повысили зарплаты
Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 18:29
Экономика
Член Совфеда объяснил, почему Магадан стал городом РФ с одной из самых высоких зарплат
Член Совета Федерации РФ, сенатор от Магаданской области Анатолий Широков рассказал в интервью iReactor, почему Магадан оказался среди городов с самым высоким уровнем зарплат.
iReactor 10:40
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия 06:40
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва вчера в 11:40
Политика
МИД РФ призвал США расследовать убийство Кеннеди
В ведомстве РФ отметили, что ее убийц наказали, а в США множество уголовных дел остаются нераскрытыми, в частности, убийство 35-го американского лидера.
РЕН ТВ 14:08
Общество
Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
РБК 08:50
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
РИА Новости 18:30
Политика
Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.
ТАСС 19:49
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:02
Экономика
Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
Известия 19:40
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой смартфона
Компания Apple пока не прокомментировала эту проблему.
UfaTime.ru 05 октября в 04:33
Политика
«Морской старт» собрались перенести из США в Россию
Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.
Lenta.ru 20:56
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Ведомости 07:37
Футбол
ФК «Ростов» одержал уверенную победу над ЦСКА
Городской репортер 01:59
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Российская газета 19:02
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru 17:38
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 17:21
Гаджеты
Больше никакого Android 9 Pie. Google заставит производителей выпускать все новые смартфоны сразу на Android 10
Android 9 Pie была выпущена 6 августа 2018 года, так что у на 31 января производителей будет год с половиной, чтобы насладиться выпуском устройств на её основе.
iXBT.com 16:47
Политика
В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas
"Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.
ТАСС 19:22
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА потерпел поражение от петербургского "Зенита" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 14:34
Шоу-бизнес
Сын Шарлиз Терон попал в объективы фотокамер в розовом купальнике
Знаменитость была замечена во время прогулки со своими двумя детьми Огэстом и Джексоном.
Вечерний курьер 10:45
Здоровье
Шоколад и кофе могут омолодить организм
Оба продукты богаты флавонидами и замедляют процесс окисления организма. Правда, шоколад следует выбирать исключительно горький.
Телепрограмма 05 октября в 03:01