Авто
Автоновости дняАвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta. Бесплатному ремонту в дилерских центрах LADA подлежат машины, выпущенные с августа 2019 года по сегодняшний день.
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Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
StarHit.ru вчера в 07:11
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 06 октября в 05:48
Политика
В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения
Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
Хакасия-Информ вчера в 23:45
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Происшествия
В Барнауле уже неделю не могут закопать могилы безродных детей
Как уже сообщало ИА REGNUM, хоронить всех безродных, усопших в Барнауле, на кладбище во Власихе начали с 2005 года.
REGNUM вчера в 04:41
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС вчера в 12:40
Здоровье
Немецкий ученый назвал истинную причину атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих назвал истинную причину развития атеросклероза.
ФАН 05 октября в 07:26
Здоровье
Девочка с «маской Бэтмена» перенесла первую операцию в России
Южный Федеральный вчера в 22:01
Политика
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
РИА Новости вчера в 19:30
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Экономика
Глава Хакасии поблагодарил Штыгашева за речь в Совете Федерации
Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил спикера республиканского парламента Владимира Штыгашева за выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Шанс (г. Абакан) вчера в 23:16
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Известия вчера в 12:06
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Современная медицина не лечит глиобластому -- злокачественную опухоль мозга, которая по предварительным данным диагностирована у актрисы Анастасии Заворотнюк.
Культуромания вчера в 11:18
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
iReactor вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Политика
Преемник Могерини хочет сохранить санкции против РФ
Боррель выразил надежду, что остальные участники Совета ЕС будут придерживаться такого же мнения.
РЕН ТВ вчера в 10:16
Единоборства
Боец ММА умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка в Грозном.
Москва 24 вчера в 20:47
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Военное обозрение 06 октября в 12:29
Экономика
Российские власти признали риск падения спроса на нефть
Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака.
Ведомости вчера в 17:53
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Эспером
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны России, глава военного ведомства Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой.
Военное дело вчера в 14:01
Авто
Китайские автомобили в России показывают неспешный рост продаж
В сентябре 2019 года на российском рынке реализовано 3 553 единиц автомобилей китайских брендов.
UsedCars.ru вчера в 08:52
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Финансы
Греф допустил введение отрицательных ставок по вкладам в долларах
Руководство Сбербанка обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам юридических лиц, номинированным не только в евро, но и в долларах.
РБК вчера в 04:48
Происшествия
Сотрудник Сбербанка продал данные о 5 тысячах карт клиентов
Сотрудник Сбербанка в конце сентября 2019 года в теневом интернете продал преступной группе пять тысяч учетных записей кредитных карт клиентов.
Вести.Ru вчера в 15:42