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Автоновости дняАвтоновости дняАвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta

Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta. Бесплатному ремонту в дилерских центрах LADA подлежат машины, выпущенные с августа 2019 года по сегодняшний день.
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АвтоВАЗ объявил о отзыве Lada Granta из-за неисправных тормозов

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Росстандарт информирует об отзыве 3 994 автомобилей Lada

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