Авто

RT на русскомRT на русскомАвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта. Автомобили отзываются с целью проверки работоспособности вакуумного носителя.
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