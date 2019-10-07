Авто
RT на русскомАвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта. Автомобили отзываются с целью проверки работоспособности вакуумного носителя.
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Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
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Порошенко принял участие в акции против «формулы Штайнмайера»
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Гаджеты
Новый смартфон Realme X2 Pro получит самую быструю в мире зарядку
Компания Realme выпустила новый смартфон Realme X2 Pro.
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
Общество
Диетолог определила наиболее безопасный сорт хлеба
Общество
В Киеве рассказали о продолжении обучения школьников на русском языке
Буйневич отметил, что, согласно действующему закону, украинские школьники, которые начали учиться на русском языке с 2018 года, продолжат свое обучение до конца школы на выбранном языке.
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
Общество
Прокуратура нашла виновных в массовой гибели пчел в Тульской области
Руководители шести сельхозпредприятий Тульской области получили представление от прокуратуры в связи с массовой гибелью пчел при обработке пестицидами полей в регионе, сообщает в понедельник надзорное ведомство.
Единоборства
Деревянченко – Головкин: почему победить должен был казахстанец
Политика
В США считают, что влияние России на ЕС через энергетику будет расти
Министр энергетики США Рик Перри считает, что влияние Российской Федерации в Евросоюзе будет только расти в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2». Об этом Перри заявил на трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.
Происшествия
Пассажир умер на борту летевшего из Сочи в Москву самолета
Самолет авиакомпании Utair рейсом Сочи - Москва совершил посадку в аэропорту Воронежа из-за смерти пассажира на борту, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Общество
Екатеринбург занял первое место в рейтинге «продажной любви»
Больше всего интимными услугами пользовались мужчины в Екатеринбурге, Краснодаре и Москве.
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
Армия и оружие
США вопреки договоренностям разрешили военную операцию Турции в Сирии
После телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом американские военные начали покидать свои наблюдательные посты на севере Сирии.
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Шоу-бизнес
Валерий Комиссаров рассказал о характере Ольги Бузовой
Основатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров рассказал о том, что помогло стать Ольге Бузовой такой популярной.
Общество
Курьеры Ozon в Санкт-Петербурге прекратили забастовку
Курьеры службы доставки интернет-магазина Ozon в Санкт-Петербурге вернулись к работе, сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании.