Авто

RT на русскомRT на русскомАвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта. Автомобили отзываются с целью проверки работоспособности вакуумного усилителя.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

АвтоВАЗ объявил о отзыве Lada Granta из-за неисправных тормозов

Журнал Авто.ру11:34

Росстандарт информирует об отзыве 3 994 автомобилей Lada

Росстандарт07:38

В России отзовут партию Lada Granta из-за проблем с тормозами

Известия08:22

В России отзывают 3,9 тыс. Lada из-за проблем с тормозами

Коммерсантъ08:02

АВТОВАЗ отзывает 4 тысячи автомобилей LADA Granta

Автостат07:50

Lada Granta отправят в ремонт из-за проблем с тормозами

Motor09:31

АвтоВАЗ отправит в ремонт 4 тысячи Lada Granta из-за неисправных тормозов

AutoNews06:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 19:44, Вашингтон
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске

Известия 17:23
Здоровье

В Пензенской области изучат доходы главврачей и обычных докторов

В Пензенской области проанализируют зарплаты врачей.
ПензаИнформ 04:11
Армия и оружие

Турция нанесла авиаудар по курдам в Сирии

Телеканал 360° 15:34
Происшествия

СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара

Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Общество

Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Армия и оружие

Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР

Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
Гаджеты

Больше никакого Android 9 Pie. Google заставит производителей выпускать все новые смартфоны сразу на Android 10

Android 9 Pie была выпущена 6 августа 2018 года, так что у на 31 января производителей будет год с половиной, чтобы насладиться выпуском устройств на её основе.
iXBT.com 16:47
Гаджеты

Nokia выпустила кнопочный телефон с WhatsApp

Компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip с новыми функциями.
Газета Кемерова вчера в 19:28
Футбол

Нурмагомедов рассказал о приватном разговоре с Роналду

Невские Новости 05 октября в 12:47
Армия и оружие

Государственные испытания авиабомбы «Дрель» затягиваются

Скорее всего, государственные испытания российской авиабомбы «Дрель» не будут завершены до конца 2019 года.
REGNUM 06:21
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве

Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный к российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
РЕН ТВ 18:40
Экономика

Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии

Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:04
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 04:13
Гаджеты

Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в России

NewInform 12:44
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru 18:42
Экономика

В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Политика

Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

Конгрессмен направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену письмо, в котором выражается обеспокоенность в связи с "сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу".
РИА Новости 19:16
Гаджеты

100 000 долларов за год без смартфона. Участница конкурса утверждает, что не вернётся к смартфонам

iXBT.com вчера в 11:32
Армия и оружие

В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»

СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Военное обозрение вчера в 12:29
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Армия и оружие

Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Газета.Ru 17:56
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM 06:18
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru 17:38
Спорт

Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Политика

В США Путина поздравили надписью на небе

Lenta.ru 19:20
Экономика

В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам

Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.
Регион 64 08:10
Происшествия

В России выписали первый штраф из-за курения на балконе

РИА Новости 04:49
Политика

Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.
Вести.Ru 15:12
Футбол

Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды.
Аргументы недели вчера в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное