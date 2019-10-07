Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта. Автомобили отзываются с целью проверки работоспособности вакуумного усилителя.

АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta

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