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Автоновости дняАвтоновости дня«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели Lada

C 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в среднем на 2%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в дилерской среде марки.
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с чего всё началось

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 января 2020 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом «Ведомостям» сообщили сотрудники трех дилерских компаний. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.
Ведомостивчера в 17:06

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Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada в 2020 году

Motor02:41

Все автомобили Lada подорожают с нового года

Ведомостивчера в 17:06

С 1 января в России подорожают автомобили LADA

CarsWeek.ruвчера в 23:30

С 1 января подорожают российские автомобили LADA

Тарантас Ньюсвчера в 22:35

«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели Lada

Автоновости днявчера в 22:28

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

ТАССвчера в 21:23

АВТОВАЗ повысит цены на все свои модели

Автостат00:03
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Происшествия

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Газета.Ru 06:09
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В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

РБК 06:42
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«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
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ТАСС 06:42
Авто

Владение автомобилем стало обходиться россиянам дороже, чем европейцам

В среднем, цена за владение машиной для водителей России составляет 468 евро или 32,2 тысячи рублей в месяц.
Car.ru вчера в 23:55
Политика

Россия нашла корабли, которые помогут «Северному потоку-2»

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«Амур» одержал «сухую» победу над «Торпедо» в КХЛ

REGNUM 06:42
Происшествия

На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка

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Lenta.ru 06:54
Происшествия

Наталья Мазина об обыске в квартире: "Жизненными принципами не поступаюсь!"

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила со специальным заявлением об обысках, прошедших сегодня утром в квартирах сотрудников министерства.
Взгляд-инфо 06:03
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Транспорт

В Москве открыли мост через Кожуховский затон

Открыто движение по новому мосту через Кожуховский затон в Москве, он связывает Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
РИАМО 05:54
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Российская газета 03:05
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
Происшествия

В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Московский Комсомолец 06:00
Политика

Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
RT на русском 06:53
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Происшествия

Дацика арестовали на два месяца за попытку уплыть в Эстонию

Известия 02:31
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
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Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
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Экономика

Кондратьев: мы перевыполнили план и собрали 320 млрд рублей собственных доходов

По словам главы региона, первоначальную задачу перевыполнили и собрали 320 млрд рублей собственных доходов вместо 300 млрд.
Кубань 24 06:26
Политика

Кремль ответил на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

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Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына

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ТВ Центр вчера в 07:42
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
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Grand Theft Auto V выпустили на iOS и Android

Журнал "Игромания" в 2013 году Grand Theft Auto V признал "Игрой года".
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Технологии

Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов

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