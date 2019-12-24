Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 января 2020 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом «Ведомостям» сообщили сотрудники трех дилерских компаний. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

с чего всё началось

C 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в среднем на 2%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в дилерской среде марки.

«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели Lada

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