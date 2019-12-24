Авто
АвторамблерАвтоВАЗ поднимет цены на все модели Lada
Самая дорогая "Лада" – Vesta Sport – обойдется россиянам в новом году на 15 тыс. руб. (1,5%) дороже и будет стоить от 1,04 млн руб. По мнению дилеров, доля Lada на рынке из-за повышения цен вряд ли сократится, так как прайс-листы пересматривают и другие автобренды.
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с чего всё началось
Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 января 2020 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом «Ведомостям» сообщили сотрудники трех дилерских компаний. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.Ведомостивчера в 17:06
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Политика
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Происшествия
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Россиянин в неадекватном состоянии пришел в приемную ФСБ на Лубянке в столице.
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В Забайкалье двое юношей убили и расчленили подростка
В Агинском районе Забайкальского края задержали двоих 18-летних местных жителей по подозрению в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
Футбол
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Нападающий брестского «Динамо» создал канал на YouTube, на котором опубликовал первый ролик.
Общество
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В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
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Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
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Большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание двусторонних отношений Европейского союза и России, свидетельствуют данные опроса.
Авто
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Компания АвтоВАЗ прекратила производство своего пикапа ВАЗ-2329.
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Издание FourFourTwo назвало 10 лучших матчей последнего десятилетия.
Происшествия
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"Некачественная мясная продукция поставлялась в школьные дошкольные учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и города Тольятти Самарской области", — заявляют в СК.
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Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
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Кино
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Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Происшествия
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Общество
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Средний чек на ювелирные украшения составил порядка 6,5 тыс. рублей, на детские игрушки — 3,1 тыс. рублей Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Фонда "Общественное мнение", большинство жителей России будут дарить подарки к Новому году в основном родным, близким и любимому человеку (84%).
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