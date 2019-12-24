Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 января 2020 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%. Об этом «Ведомостям» сообщили сотрудники трех дилерских компаний. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

с чего всё началось

Самая дорогая "Лада" – Vesta Sport – обойдется россиянам в новом году на 15 тыс. руб. (1,5%) дороже и будет стоить от 1,04 млн руб. По мнению дилеров, доля Lada на рынке из-за повышения цен вряд ли сократится, так как прайс-листы пересматривают и другие автобренды.

АвтоВАЗ поднимет цены на все модели Lada

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