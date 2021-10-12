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АвтоВАЗ повысит цены на автомобили с 18 октября

АвтоВАЗ в очередной раз поднимет рекомендованные розничные цены на свои автомобили.
Журнал Авто.ру
Например, семейство LADA Vesta станет дороже на 9600 рублей.
Автостат
На 8600–9600 рублей подорожают Lada Niva Travel и Lada Largus, а серьёзнее всего увеличатся цены на пятидверную Lada Niva Legend — сразу на 17 600 рублей.
Журнал Авто.ру
С чем связан рост стоимости автомобилей, производитель официально не уточнял.
Журнал Авто.ру

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АВТОВАЗ планирует вновь повысить цены с 18 октября
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