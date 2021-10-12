Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 717 случаев, умерли за сутки 984 пациента - это новое максимальное число смертей за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом РФ в Республике Кабо-Верде.
Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Опубликованные 166 имен новых граждан Черногории представляют собой список из 48 заявителей и 118 членов их семей, получивших гражданство в 2020-2021 гг. В списке встречаются российские и украинские имена и фамилии, а также граждане Китая, США и других стран.