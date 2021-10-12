МВД Черногории опубликовало список из 166 человек, получивших «экономическое гражданство»

Опубликованные 166 имен новых граждан Черногории представляют собой список из 48 заявителей и 118 членов их семей, получивших гражданство в 2020-2021 гг. В списке встречаются российские и украинские имена и фамилии, а также граждане Китая, США и других стран.