"АвтоВАЗ" из-за ослабления рубля рассматривает возможность корректировки цен на машины и приветствовал бы более расширенные меры поддержки авторынка со стороны правительства РФ для смягчения последствий этой ситуации, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

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Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля. Об этом сообщил РБК представитель компании.

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