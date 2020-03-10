Экономика

РБКРБКАвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля. Об этом сообщил РБК представитель компании.
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«АвтоВАЗ» может изменить цены на машины из-за ослабления рубля

"АвтоВАЗ" из-за ослабления рубля рассматривает возможность корректировки цен на машины и приветствовал бы более расширенные меры поддержки авторынка со стороны правительства РФ для смягчения последствий этой ситуации, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
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