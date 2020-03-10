Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля, сообщил РБК представитель компании.

Политика Поправка Терешковой поступила в Госдуму Поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой к законопроекту о внесении изменений в Конституцию дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.

Финансы Определен предел роста курсов доллара и евро Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.

Авто Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.

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Общество Microsoft провела операцию против крупной сети хакеров Necurs Корпорация Microsoft обезвредила вредоносное программное обеспечение одной из крупнейших в мире сетей киберпреступников под названием Necurs, сообщает газета The New York Times.

Здоровье Второй пациент за всю историю излечился от ВИЧ Второй в истории человек в мире полностью излечился от ВИЧ. Об этом говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

Армия и оружие Российский подводный гигант «Пилигрим» поразил азиатских журналистов Мощная российская атомная подводная лодка класса «Тайфун» на протяжении многих десятилетий повелевает волнами, являясь самой большой субмариной в мире, напоминает издание Asia Times.

Футбол РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0 «Лейпциг» на своем поле принимал «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб победил во встрече со счетом 3:0.