"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.

с чего всё началось

Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля. Об этом сообщил РБК представитель АвтоВАЗа.

Политика Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.

Финансы Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала В вечерних выпусках новостей российских федеральных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ — старались обойтись без прямого упоминания обвала или падения при рассказе о ситуации с курсом рубля.

Экономика Мосбиржа открылась обвалом котировок В первую минуту торгов Мосбиржи все российские фондовые индексы рухнули на 10%.

Финансы ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков Юдаева подчеркнула, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных колебания на нефтяном и финансовом рынках.

Энергетика Нефть дорожает на 7% после резкого снижения котировок Мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.

Шоу-бизнес Гоар Аветисян рассекретила пол будущего ребенка Сегодня же будущая мама узнала пол малыша. Блогер и стилист радуется тому, что скоро станет мамой.

Происшествия На Украине забросали камнями поезд в Москву На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Экономика США хотят «порядка» на рынке нефти Вчера в Вашингтоне министр финансов США Стивен Мнучин встретился с послом РФ Анатолием Антоновым и «подчеркнул важность сохранения порядка на рынке нефти», сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление, которое оказалось в распоряжении агентства.

Экономика ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.

Общество Отмененный ПМЭФ состоится в 2021 году Двадцать четвертый по счету Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году, говорится в заявлении организационного комитета.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Общество В Москву вернутся арктический холод и снег В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.

Политика Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына Завершая речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17, прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе процитировал русского писателя Александра Солженицына, передает РИА Новости.

Авто Renault анонсировал обновленный Renault Kaptur для России Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Renault Россия, новый Renault Kaptur создан в рамках актуальной стратегии бренда по обновлению и расширению модельного ряда в классе SUV (кроссоверов и внедорожников).