Экономика

РБКРБКАвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля. Об этом сообщил РБК представитель АвтоВАЗа.
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«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.
ТАСС04:08

Подробнее о событии

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

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АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

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АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на автомобили из-за колебания курса рубля

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