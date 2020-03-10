Экономика

РБКРБКАвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля, сообщил РБК представитель компании.
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с чего всё началось

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.
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«АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен из-за обвала рубля

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АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

Коммерсантъ04:36

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля

Rambler News Service03:36
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 19:30, Ашберн
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