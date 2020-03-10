Экономика

ДвижокДвижокАвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля

Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта. На 10 марта курс евро, по данным Мосбиржи, составляет 81,71 рубля, курс доллара равен 72,03 рубля.
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с чего всё началось

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.
ТАСС04:08

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«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

ТАСС04:08

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

РБК05:17

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

Коммерсантъ04:36

«АвтоВАЗ» может изменить цены на машины из-за ослабления рубля

РИА Новости04:09

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен из-за обвала рубля

Ведомости06:19

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

Известия04:04

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля

Rambler News Service03:36
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Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

RuNews24.ru 02:04
Политика

В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина

В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Городовой 07:28
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Энергетика

Бензин в России не подешевеет после обвала нефтяных котировок

Например, 6 марта тонна премиального бензина (по качеству соответствует АИ-95) на оптовом рынке стоила $467,8, а уже 9 марта, после снижения цен на нефть, подешевела до $354,8, сообщил старший экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.
РБК 11:22
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Шоу-бизнес

Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Московский Комсомолец 06:58
Общество

Все школы Липецкой области закрывают на карантин

Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:56
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Политика

Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках, которая обсуждалась во вторник на заседании Госдумы с участием Владимира Путина.
Газета.Ru 15:43
Шоу-бизнес

Даша Жукова впервые показала очень красивую дочь от Романа Абрамовича

Дарья Жукова воспитывает двоих детей от миллиардера Романа Абрамовича. Сын пары Аарон-Александр родился в 2009 году.
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Общество

Участник группы Little Big женился

Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
РИА Новости 07:27
Происшествия

Прокурор запросил 7 лет колонии для депутата гордумы Екатеринбурга

Уралинформбюро 09:37
Энергетика

«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля

Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Век 03:38
Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
Ведомости 07:32
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Килиан Мбаппе прошел тест на коронавирус

Сегодня Мбаппе прошел тест на коронавирус, результаты которого ожидаются вечером или уже завтра, сообщает L'Equipe.
Bobsoccer 15:40
Экономика

Российские миллиардеры из-за обвала на рынках потеряли $8,8 млрд

Российские миллиардеры суммарно потеряли $8,81 млрд из-за обвального падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
ТАСС 12:20
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Стартовала условно-бесплатная королевская битва Call of Duty: Warzone

ЭндлессГеймОвер 14:10
Футбол

Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА

Газета.Ru 14:04
Общество

В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:55
Хоккей

Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева

Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Вести.Ru 05:20
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Политика

Президент Афганистана подписал указ об освобождении пленных талибов

РИА Новости 15:37
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка

Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Известия 14:13
Общество

Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта.
ТАСС 14:15
Политика

Путин встретился с Володиным и Медведчуком

Российская газета 15:21
Общество

Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае.
Lenta.ru вчера в 04:19
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По карте советского Генштаба историк дошел до ареста

Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.
Коммерсантъ 15:51
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

Коммерсантъ 13:05
Армия и оружие

На параде Победы впервые покажут новейшие танки Т-90М

Новейшие танки Т-90М "Прорыв" впервые проедут по Красной площади на параде Победы 9 мая.
Российская газета 09:32
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