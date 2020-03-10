Экономика

РБКРБКАвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейший автопроизводитель России, компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля. Об этом сообщил РБК представитель АвтоВАЗа.
Читать в источнике
Комментировать268
с чего всё началось

«АвтоВАЗ» может изменить цены на авто из-за ослабления рубля

"АвтоВАЗ" из-за ослабления рубля рассматривает возможность корректировки цен на машины и приветствовал бы более расширенные меры поддержки авторынка со стороны правительства РФ для смягчения последствий этой ситуации, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости04:09

Подробнее о событии

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен из-за обвала рубля

Ведомости06:19

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

РБК05:17

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

Известия04:04

Омбудсмен по стройке допустил рост ставки ЦБ из-за ослабления рубля

РИА Новости05:14

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

ТАСС04:08

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

Коммерсантъ04:36

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля

Rambler News Service03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Политика

США выдадут военные кредиты бывшим союзникам СССР

Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление кредитов на военные нужды государствам, вступившим в НАТО после 1 марта 1999 года — бывшим союзникам СССР, передает ТАСС.
Lenta.ru 07:08
Политика

Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:05
Общество

Власти Италии посадили на карантин всю страну

На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Российская газета вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Участник группы Little Big женился

Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
РИА Новости 07:27
Энергетика

Трамп назвал причиной падения рынков Россию и фейковые новости

Обвал на рынках произошел 9 марта из-за новостей о том, что сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти, перестанет действовать с 1 апреля.
РБК вчера в 12:18
Политика

Госдума одобрила поправку к Конституции о статусе русского народа

Госдума в ходе второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию одобрила поправку о закреплении в Основном законе понятия языка государствообразующего народа, которым назван русский.
Lenta.ru 07:01
Финансы

ЦБ повысил официальный курс евро на 6 рублей

Курс доллара к рублю вырос на 4 рубля 50 копеек — до 72,02 руб. Евро подорожал на 6,02 рубля и стал стоить 81,86 руб. Напомним, рубль резко подешевел по отношению к американской и европейской валютам после сильнейшего обвала цен на нефть, произошедшего 9 марта.
НТВ 07:18
Политика

Песков: Путин вскоре оценит идею досрочных выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу о проведении досрочных выборов в Государственную думу сразу после голосования по изменениям в Конститкуцию.
Национальная служба новостей 06:28
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Происшествия

ФСБ проводит проверку в Управлении автодорог Свердловской области

РБК Екатеринбург 02:51
Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
News.ru вчера в 15:40
Футбол

Канисарес не смог назвать фаворита в Примере

Бывший голкипер "Валенсии" Сантьяго Канисарес прокомментировал чемпионскую гонку в Примере.
Soccer.ru 05:33
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости вчера в 18:27
Экономика

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Известия 04:53
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Футбол

Гендиректор «Зенита» назвал падение рубля чувствительным для команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как влияет на команду ситуация с резким падением курса рубля.
РБК 07:07
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru вчера в 21:37
Происшествия

В Гватемале российская семья погибла в ДТП

РИА Новости 06:40
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing МН17 над Донбассом

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, скорее всего суд потребует от России выплаты компенсаций и выдаст международные ордера на арест обвиняемых по делу, тем более что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) проходят и параллельные процессы по жалобам родственников погибших, где ответчиками выступают как Россия, так и Украина.
Новые Известия вчера в 03:59
Экономика

Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти

Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Pravda.Ru вчера в 09:03
Энергетика

Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.
Российская газета 06:06
Происшествия

В Кимовске арестовали участников нападения на ювелирный магазин

MySLO.ru 06:00
Политика

Эрдоган заявил об уничтожении восьми «Панцирей» в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Брюсселя заявил, что его вооруженные силы уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
Взгляд.ру 07:32
Финансы

Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации

Минфин России в понедельник сообщил, что в условиях высокой волатильности на финансовых рынках будет принимать решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок.
ПРАЙМ 06:55
Культура

Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
ТАСС вчера в 04:32
Авто

С марта ставить новые авто на учет начнут дилеры

С марта текущего года крупные дилеры начнут ставить новые авто на учет. Цена услуги не превысит отметку в 500 рублей.
Дни24 04:52
Финансы

Российские телеканалы проигнорировали обвал рубля

На НТВ рассказали, что рубль «заметно снизился в цене» и показали его курс к доллару и евро, отметив принятые Центробанком меры, способность России «удержать экономику на плаву» и бюджет, которого «хватит на десять лет».
Рамблер 06:10
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
РИА Новости 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное