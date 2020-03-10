Экономика
ИнфоросАвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Оценив ситуацию с падением цен на нефть, колебанием курса рубля и стоимостью сырья, "АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили, передает ТАСС. В компании пояснили, что все происходящие события они оценивают как негативные для российской автомобильной промышленности.
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"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.ТАСС04:08
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«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля
Rambler News Service03:36
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
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