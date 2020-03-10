Экономика

АБНАБН«АвтоВАЗ» может поднять цены на машины из-за падения рубля

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Цены на машины компании «АвтоВАЗ» могут быть скорректированы из-за обвала рубля. Отметим, что сегодня курс доллара подскочил до 73 рублей.
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с чего всё началось

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