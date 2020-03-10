Экономика

РБКРБКАвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля. Об этом сообщил РБК представитель компании.
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с чего всё началось

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.
ТАСС04:08

Подробнее о событии

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен из-за обвала рубля

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АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

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«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля

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«АвтоВАЗ» может изменить цены на машины из-за ослабления рубля

РИА Новости04:09

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

ТАСС04:08

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

Известия04:04

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

Коммерсантъ04:36
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал хорошим качество игры своей команды в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
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