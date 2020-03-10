Экономика
РБКАвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля. Об этом сообщил РБК представитель АвтоВАЗа.
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"АвтоВАЗ" из-за ослабления рубля рассматривает возможность корректировки цен на машины и приветствовал бы более расширенные меры поддержки авторынка со стороны правительства РФ для смягчения последствий этой ситуации, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.РИА Новости04:09
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«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля
Rambler News Service03:36
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