Экономика

РБКРБКАвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля. Об этом сообщил РБК представитель АвтоВАЗа.
Читать в источнике
Комментировать63
с чего всё началось

«АвтоВАЗ» может изменить цены на авто из-за ослабления рубля

"АвтоВАЗ" из-за ослабления рубля рассматривает возможность корректировки цен на машины и приветствовал бы более расширенные меры поддержки авторынка со стороны правительства РФ для смягчения последствий этой ситуации, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
РИА Новости04:09

Подробнее о событии

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

РБК05:17

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

Коммерсантъ04:36

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на автомобили из-за колебания курса рубля

Эхо Москвы04:02

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

ТАСС04:08

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

Известия04:04

Омбудсмен по стройке допустил рост ставки ЦБ из-за ослабления рубля

РИА Новости05:14

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля

Rambler News Service03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Происшествия

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

РИА Новости вчера в 14:48
Политика

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
РБК 05:21
Экономика

Мосбиржа открылась обвалом котировок

В первую минуту торгов Мосбиржи все российские фондовые индексы рухнули на 10%.
Вести.Ru 03:16
Общество

ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Известия 05:02
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru вчера в 21:37
Спорт

Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Спорт-Экспресс 08 марта в 08:41
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Происшествия

На Украине забросали камнями поезд в Москву

На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Lenta.ru 05:35
Энергетика

Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией

По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Народные новости вчера в 09:23
Финансы

ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков

Юдаева подчеркнула, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных колебания на нефтяном и финансовом рынках.
Российская газета 04:39
Футбол

Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
КМВ Новости вчера в 05:19
Общество

Осужденный экс-полковник МВД Захарченко назвал способ борьбы с коррупцией

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, в интервью «Коммерсанту» назвал способ борьбы с коррупцией.
РБК 04:58
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

РИА Новости 04:20
Футбол

Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»

Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.
ProstoProSport 04:51
Наука

Японцы вооружились первой в мире подлодкой на литий-ионных аккумуляторах

Как отмечает bmpd, это первая в мире боевая подводная лодка с литий-ионными, а не традиционными свинцово-кислотными, аккумуляторами.
N+1 05:23
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Здоровье

На карантин по гриппу в Саратовской области закрыты три школы

Три школы остаются закрытыми на карантин по гриппу и ОРВИ в Саратовской области.
Московский Комсомолец 03:11
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости вчера в 18:27
Наука

Морские черепахи испытывают смертельное влечение к пластиковым отходам

Напомним, морским черепахам по всему миру угрожает засорение мирового океана пластиковым мусором, который они проглатывают, принимая за пищу, или запутываются в нем и погибают.
Красная весна вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь поделилась редким фото с сыном от Евгения Цыганова

Известная актриса, телеведущая Юлия Снигирь и артист Евгений Цыганов растят вместе общего сына. Сегодня, 9 марта, у мальчика день рождения.
Летидор вчера в 08:45
Технологии

Nvidia решила не проводить GTC 2020 даже в формате онлайн-трансляции

Компания Nvidia снова изменила свои планы относительно формата проведения мероприятия GTC 2020.
iXBT.com 05:04
Энергетика

Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть

Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
Компания вчера в 04:21
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле ВСУ донецкого направления

Rambler News Service вчера в 11:27
Энергетика

Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия 05:38
Кино

Скончался знаменитый актер Макс фон Сюдов

RuNews24.ru 03:32
Происшествия

Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
РИА Новости 04:36
Музыка

Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

Live24 00:35
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили имя ребенка

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в середине января, но рассказали об этом общественности лишь несколько дней назад.
Paparazzi.ru 04:34
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное