"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.

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Оценив ситуацию с падением цен на нефть, колебанием курса рубля и стоимостью сырья, "АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили, передает ТАСС. В компании пояснили, что все происходящие события они оценивают как негативные для российской автомобильной промышленности.

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