Авто

Автоновости дняАвтоновости дняАвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 8 месяцев 2019 года объем российского авторынка составил 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
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«АвтоВАЗ» прогнозирует небольшое падение рынка легковых авто и LCV в России в 2019 году

ТАССвчера в 14:16

Глава АвтоВАЗа сообщил о перспективах электромобилей Lada

РБКвчера в 21:46

АвтоВАЗ спрогнозировал падение рынка легковых машин

News.ruвчера в 14:18

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АвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году

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Руководство завода АвтоВАЗ говорит о возможном падении рынка легковых автомобилей

Car.ru02:13

\"АвтоВАЗ\" заявил о небольшом падение российского рынка легковых авто в 2019 году

ГЛАС.RU02:02
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
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Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.
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Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
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Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу

«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
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Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков

Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
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Освобожденные российские и украинские заключенные рассказали о пытках

Николай Карпюк, переданный Киеву в рамках обмена заключенными с Москвой, рассказал о пытках, которые применялись к нему и другому обмененному заключенному Станиславу Клыху в российских тюрьмах.
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Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ вчера в 13:00
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В штабах Навального в пяти городах идут обыски

Коммерсантъ 02:27
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Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
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В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
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Сценарист «Безумцев» напишет сериал Marvel «Соколиный Глаз»

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Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
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Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
РИА Новости 04:23
Происшествия

Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР

Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.
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Верховная рада приняла закон об импичменте президента

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Происшествия

В Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

Почти 30 генералов и полковников уволил Путин

От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
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Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть

Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Технологии

Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
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Футбол

«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период.
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Происшествия

Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве

Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
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Политика

Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии

Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости вчера в 14:48
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Бердыев рассказал о переговорах со «Спартаком»

Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.
Газета.Ru 04:54
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Согласно информации СМИ, Линя Юаньцзе приговорили к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил наказание в виде пожизненного заключения.
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Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
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Менталитет победителей: Дзюба оценил игру сборной РФ с Казахстаном

Ранее стало известно, что встреча между сборными России и Казахстана, состоявшаяся в рамках отборочного матча чемпионата Европы 2020 года, закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян.
РЕН ТВ вчера в 17:43
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