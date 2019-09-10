Авто
Автоновости дняАвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 8 месяцев 2019 года объем российского авторынка составил 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Политика
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.
РИА Новости 05:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пригрозила уйти из Дома 2
Paparazzi.ru 03:23
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу
«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
Известия 05:58
Политика
Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Политика
Освобожденные российские и украинские заключенные рассказали о пытках
Николай Карпюк, переданный Киеву в рамках обмена заключенными с Москвой, рассказал о пытках, которые применялись к нему и другому обмененному заключенному Станиславу Клыху в российских тюрьмах.
Lenta.ru 05:40
Музыка
В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»
Коммерсантъ вчера в 13:00
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
Коммерсантъ 02:27
Космос
Робот «Федор» опубликовал видео, как его извлекли из корабля «Союз»
Робот "Федор" опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС.
РИА Новости 05:29
Футбол
Балотелли обратился к Мхитаряну на армянском языке
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли обратился к новичку «Ромы» Генриху Мхитаряну на армянском языке.
Матч ТВ 01:41
Политика
США допускают введение санкций против «Роснефти»
В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Кино
Сценарист «Безумцев» напишет сериал Marvel «Соколиный Глаз»
КиноПоиск вчера в 03:10
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СКР
Генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос. Фото повестки она сама опубликовала в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Футбол
«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно
Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период.
Чемпионат 06:20
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Политика
Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
РИА Новости вчера в 14:48
Футбол
Бердыев рассказал о переговорах со «Спартаком»
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.
Газета.Ru 04:54
Происшествия
Похитителя и убийцу ребенка приговорили к смертной казни в Китае
Согласно информации СМИ, Линя Юаньцзе приговорили к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил наказание в виде пожизненного заключения.
iReactor 01:18
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Футбол
Менталитет победителей: Дзюба оценил игру сборной РФ с Казахстаном
Ранее стало известно, что встреча между сборными России и Казахстана, состоявшаяся в рамках отборочного матча чемпионата Европы 2020 года, закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян.
РЕН ТВ вчера в 17:43