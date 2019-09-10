Авто
Финмаркет«АвтоВАЗ» ждет небольшого снижения российского авторынка в этом году
В январе-августе текущего года было продано 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что ниже показателя за тот же период 2018 года на 2,3%. Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли на 4,6% - до 30,012 тыс. штук, за 8 месяцев - на 2,5%, до 233,684 тыс. машин.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
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Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
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Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
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ООН сообщила об росте международного туризма на 4% за полугодие
В I полугодии 2019 года число международных туристических поездок в мире выросло на 4% до 671 миллиона, сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
Интерфакс вчера в 15:00
Политика
NYT рассказал о второй попытке США вывезти своего агента из России
По данным издания «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The New York Times, опубликовавшей в понедельник статью о попытке ЦРУ США в 2016 году вывезти своего агента из России, однако он отказался покидать страну по семейным обстоятельствам.
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Следователи предъявили обвинение косметологу по делу о смерти клиентки в кабинете медцентра в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
РИА Новости 04:41
Общество
Шлифовальщица из Нижнего вышла в финал конкурса «Девушка Playboy-2019»
23-летняя шлифовальщица автобусов Алена Тарасова стала финалисткой конкурса "Девушка Playboy-2019".
Открытый Нижний 05:26
Футбол
Глава РФС рассчитывает, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол
Интерфакс - Россия 04:37
Политика
Суд Харькова отменил возвращение проспекту имени Жукова
Харьковский окружной административный суд признал незаконным возвращение проспекту маршала Георгия Жукова исторического названия, сообщило 10 сентября издание Liga.net со ссылкой на материалы суда.
REGNUM 05:36
Политика
Украина захотела вернуть из России еще 113 граждан
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Киев заинтересован в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России.
Известия 02:59
Происшествия
Против учебы. Сургутский подросток угрожал пистолетом своим родителям
Вместо учебников взял в руки оружие. С самого утра взбудоражены городские соцсети: ребенок восстал против родителей.
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Политика
Huawei отозвала иск против властей США
Американские власти решили, что китайской компании можно было не получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования Корпорация Huawei отзывает судебный иск, поданный против властей США, которые около двух лет назад конфисковали оборудование компании, сообщает Reuters.
Аргументы и Факты 00:35
Происшествия
В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой
Российская газета 02:41
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Мэрия примерила храм святой Екатерины на три площадки
Мэрия Екатеринбурга показала, как может выглядеть храм святой Екатерины на трех площадках, которые планируют включить в городской опрос.
Екатеринбург-ТВ 02:39
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Космос
Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю
OAnews вчера в 05:16
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
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Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM вчера в 09:48
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Почти половина трудового населения страны через 10 лет окажется невостребованной. К 2030-му году роботизация затронет более 20 млн человек.
Газета.Ru 03:03
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Билли Айлиш исполнила «русскую» версию «Bad Guy» в «Вечернем Урганте»
ИА InterMedia 05:05
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Здоровье
Сократились на 2,4%: уральцы стали реже умирать
Жители Свердловской области стали реже умирать - в период с января по июль этого года зарегистрировано на 831 случай смерти меньше (или на 2,4%), чем за аналогичный период.
КП - Екатеринбург 02:28
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ЦСКА выкупит трансфер Лукаса Сантоса
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Волочкова не считает себя обязанной ездить на «Жигулях»
Анастасия Волочкова не считает себя обязанной ездить на «Жигулях». Балерина также не собирается скрывать личный достаток от окружающих.
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В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
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Форвард «Барселоны» перебрался в Турцию
Матч ТВ 05:32
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Paramount снимет ремейк боевика «Без лица»
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