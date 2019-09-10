Авто
Автоновости дняАвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 8 месяцев 2019 года объем российского авторынка составил 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Экономика
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Армия и оружие
Турция упрекнула США в «торможении» создания зоны безопасности в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 10 сентября, что Соединённые Штаты «тормозят» реализацию соглашения о «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, передаёт Reuters.
Евразия Daily 06:15
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Общество
Уровень воды в Амуре превысил 827 см у Комсомольска-на-Амуре
В районе Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке Амур превысил отметку в 827 см и продолжает повышаться.
Известия 02:00
Здоровье
Онколог назвал основное условие профилактики развития рака у молодежи
Комплексное обследование организма до 30 лет является главным условием профилактики развития рака у молодых людей.
Известия 09:13
Космос
Алексей Овчинин принял участие в тестировании антропоморфного робота Skybot F-850
Наш земляк, космонавт Алексей Овчинин, капитан экипажа корабля «Союз МС-12», принял участие в тестировании антропоморфного робота Skybot F-850 или Федора.
ГТРК Ярославия 10:14
Политика
Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова
Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоят в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.
Эхо Москвы 19:21
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 08 сентября в 16:44
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встретил освобожденных Киевом россиян
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что Путин не встретил в аэропорту россиян, прибывших из Киева в рамках обмена между РФ и Украиной, поскольку это не прерогатива главы государства.
Daily Storm вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Александра Розенбаума успешно прооперировали
Газета.Ru 18:51
Единоборства
Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение поручить думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в осенние выборы в Мосгордуму проверить деятельность основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь.
РБК 09:42
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Экономика
Минфин РФ видит предпосылки для увеличения международных расчетов в рублях
Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчёты в рублях со своими иностранными партнёрами, по мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.
ПРАЙМ 14:29
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Культура
Объявлены победители конкурса фотожурналистики имени Стенина
RT на русском 18:58
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика
В Кремле рассказали о вывезенном из России «американском шпионе»
Вчера телеканал CNN заявил, что ЦРУ вывезло из России своего агента, являвшегося одним из самых высокопоставленных чиновников в российском правительстве.
RuNews24.ru 08:10
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 13:42