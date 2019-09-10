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Автоновости дняАвтоновости дняАвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 8 месяцев 2019 года объем российского авторынка составил 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
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«АвтоВАЗ» прогнозирует небольшое падение рынка легковых авто и LCV в России в 2019 году

ТАССвчера в 14:16

Глава АвтоВАЗа попросил о «справедливом подходе» к господдержке

РБКвчера в 16:11

АВТОВАЗ прогнозирует небольшое падение российского авторынка в 2019 году

Автостат04:36

Автопром на перепутье

Независимая газетавчера в 13:19

АвтоВАЗ спрогнозировал падение рынка легковых машин

News.ruвчера в 14:18

АвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году

Автоновости дня04:45

Руководство завода АвтоВАЗ говорит о возможном падении рынка легковых автомобилей

Car.ru02:13
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Экономика

Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд

Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Армия и оружие

Турция упрекнула США в «торможении» создания зоны безопасности в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 10 сентября, что Соединённые Штаты «тормозят» реализацию соглашения о «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, передаёт Reuters.
Евразия Daily 06:15
Политика

Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский

По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Общество

Уровень воды в Амуре превысил 827 см у Комсомольска-на-Амуре

В районе Комсомольска-на-Амуре уровень воды в реке Амур превысил отметку в 827 см и продолжает повышаться.
Известия 02:00
Происшествия

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

РИА Новости 20:16
Здоровье

Онколог назвал основное условие профилактики развития рака у молодежи

Комплексное обследование организма до 30 лет является главным условием профилактики развития рака у молодых людей.
Известия 09:13
Космос

Алексей Овчинин принял участие в тестировании антропоморфного робота Skybot F-850

Наш земляк, космонавт Алексей Овчинин, капитан экипажа корабля «Союз МС-12», принял участие в тестировании антропоморфного робота Skybot F-850 или Федора.
ГТРК Ярославия 10:14
Политика

Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова

Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоят в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.
Эхо Москвы 19:21
Общество

Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре

В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 08 сентября в 16:44
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Общество

Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип

Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика

Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма

Ведомости 06:45
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встретил освобожденных Киевом россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что Путин не встретил в аэропорту россиян, прибывших из Киева в рамках обмена между РФ и Украиной, поскольку это не прерогатива главы государства.
Daily Storm вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Александра Розенбаума успешно прооперировали

Газета.Ru 18:51
Единоборства

Нурмагомедову не досталось первое место в сводном рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не сумел подняться на первое место в общем рейтинге промоушена, составляемом без учета весовых категорий.
Инфо24 14:53
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика

Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение поручить думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в осенние выборы в Мосгордуму проверить деятельность основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь.
РБК 09:42
Космос

Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Происшествия

Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

REGNUM 17:38
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Экономика

Минфин РФ видит предпосылки для увеличения международных расчетов в рублях

Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчёты в рублях со своими иностранными партнёрами, по мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.
ПРАЙМ 14:29
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом

Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
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Культура

Объявлены победители конкурса фотожурналистики имени Стенина

RT на русском 18:58
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика

В Кремле рассказали о вывезенном из России «американском шпионе»

Вчера телеканал CNN заявил, что ЦРУ вывезло из России своего агента, являвшегося одним из самых высокопоставленных чиновников в российском правительстве.
RuNews24.ru 08:10
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
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