По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 8 месяцев 2019 года объем российского авторынка составил 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.

АвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году

Политика Лукашенко подарил Патрушеву его досье времен учебы в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым подарил ему досье, собранное во время его учебы и работе в Белоруссии.

Политика Песков не усмотрел перекоса в расследовании дел против активистов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает перекосом то, с какой скоростью рассматриваются дела против участвовавших в московских акциях протеста активистов и расследуются возможные нарушения со стороны полицейских.

Политика Рада приняла законопроект об импичменте президента Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.

Политика Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.

Шоу-бизнес Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.

Армия и оружие Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Общество Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Экономика Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.

Шоу-бизнес Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Политика Медведев прокомментировал положение России в G8 25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.

Происшествия СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Общество Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Политика В Болгарии задержали лидера движения «Русофилы» Председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии в рамках расследования дела о шпионаже, сообщают издания «24 часа» и Болгарское национальное радио (БНР) без ссылки на источники.

Армия и оружие Отказ от набора слесарей в ПТУ парализует российскую оборонку Приостановка набора в колледжи и ПТУ слесарей, станочников и технологов, которую планирует провести в 2021 году Министерство просвещения, грозит обернуться катастрофическими последствиям для отраслей отечественного машиностроения.