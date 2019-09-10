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Автоновости дняАвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 8 месяцев 2019 года объем российского авторынка составил 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Политика
Лукашенко подарил Патрушеву его досье времен учебы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым подарил ему досье, собранное во время его учебы и работе в Белоруссии.
РБК 08:09
Политика
Песков не усмотрел перекоса в расследовании дел против активистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает перекосом то, с какой скоростью рассматриваются дела против участвовавших в московских акциях протеста активистов и расследуются возможные нарушения со стороны полицейских.
News.ru 07:10
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.
Телепрограмма вчера в 23:11
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи
Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.
Известия 08:20
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес
Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения
На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.
Wday.ru 04:05
Музыка
Музыканты отметили 55-летие Летова трибьютом его песен
Национальная служба новостей 08:20
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Российская газета 06:34
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество
Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года
Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
ТАСС 08:26
Политика
Путин наградил орденами Чилингарова и Куклачева
Российская газета 05:15
Политика
В Болгарии задержали лидера движения «Русофилы»
Председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии в рамках расследования дела о шпионаже, сообщают издания «24 часа» и Болгарское национальное радио (БНР) без ссылки на источники.
РБК вчера в 18:15
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие
Отказ от набора слесарей в ПТУ парализует российскую оборонку
Приостановка набора в колледжи и ПТУ слесарей, станочников и технологов, которую планирует провести в 2021 году Министерство просвещения, грозит обернуться катастрофическими последствиям для отраслей отечественного машиностроения.
News.ru 02:06
Общество
Археологические раскопки в Кремле могут быть расширены
Президент России 12 июня 2019 года посетил место новых археологических раскопок, которые были начаты в мае в Большом Кремлевском сквере.
ТАСС 08:34
Политика
Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино
Интерфакс 06:36