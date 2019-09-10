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Автоновости дняАвтоновости дняАвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 8 месяцев 2019 года объем российского авторынка составил 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
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«АвтоВАЗ» прогнозирует небольшое падение рынка легковых авто и LCV в России в 2019 году

ТАССвчера в 14:16

Глава АвтоВАЗа сообщил о перспективах электромобилей Lada

РБКвчера в 21:46

АвтоВАЗ спрогнозировал падение рынка легковых машин

News.ruвчера в 14:18

АВТОВАЗ прогнозирует небольшое падение российского авторынка в 2019 году

Автостат04:36

АвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году

Автоновости дня04:45

Руководство завода АвтоВАЗ говорит о возможном падении рынка легковых автомобилей

Car.ru02:13

Глава АвтоВАЗа дал прогноз о состоянии авторынка в 2019 году

REGNUM07:38
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Газета.Ru 04:51
Политика

Лукашенко подарил Патрушеву его досье времен учебы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым подарил ему досье, собранное во время его учебы и работе в Белоруссии.
РБК 08:09
Политика

Песков не усмотрел перекоса в расследовании дел против активистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает перекосом то, с какой скоростью рассматриваются дела против участвовавших в московских акциях протеста активистов и расследуются возможные нарушения со стороны полицейских.
News.ru 07:10
Политика

Рада приняла законопроект об импичменте президента

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Политика

Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента

По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре

В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.
Телепрограмма вчера в 23:11
Армия и оружие

Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект о штрафе для операторов связи

Госдума во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для операторов связи штрафы до 18 млн рублей за нарушение требований по хранению персональных данных.
Известия 08:20
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Экономика

Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Политика

В Улан-Удэ недовольные итогами выборов собрались на стихийный митинг

РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес

Собчак очень нежно поздравила Виторгана с днем рождения

На снимке общий сын Ксении и Максима 2-летний Платон держит поделку к 47-му дню рождения папы.
Wday.ru 04:05
Музыка

Музыканты отметили 55-летие Летова трибьютом его песен

Национальная служба новостей 08:20
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

Медведев прокомментировал положение России в G8

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Происшествия

СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых

Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30
Происшествия

В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери

Российская газета 06:34
Единоборства

Фергюсон захотел лишить Нурмагомедова пояса в декабре

Lenta.ru 07:55
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Lenta.ru вчера в 03:50
Общество

Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года

Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
ТАСС 08:26
Политика

Путин наградил орденами Чилингарова и Куклачева

Российская газета 05:15
Политика

В Болгарии задержали лидера движения «Русофилы»

Председатель движения «Русофилы» Николай Малинов был задержан в Болгарии в рамках расследования дела о шпионаже, сообщают издания «24 часа» и Болгарское национальное радио (БНР) без ссылки на источники.
РБК вчера в 18:15
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие

Отказ от набора слесарей в ПТУ парализует российскую оборонку

Приостановка набора в колледжи и ПТУ слесарей, станочников и технологов, которую планирует провести в 2021 году Министерство просвещения, грозит обернуться катастрофическими последствиям для отраслей отечественного машиностроения.
News.ru 02:06
Происшествия

Рейс задержали в аэропорту Новосибирска из-за неисправности самолета

Известия 07:16
Общество

Археологические раскопки в Кремле могут быть расширены

Президент России 12 июня 2019 года посетил место новых археологических раскопок, которые были начаты в мае в Большом Кремлевском сквере.
ТАСС 08:34
Политика

Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино

Интерфакс 06:36
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