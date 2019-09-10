Авто

Автоновости дняАвтоновости дняАвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 8 месяцев 2019 года объем российского авторынка составил 1 млн 114 тыс. 263 автомобиля, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.
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«АвтоВАЗ» прогнозирует небольшое падение рынка легковых авто и LCV в России в 2019 году

ТАССвчера в 14:16

Глава АвтоВАЗа сообщил о перспективах электромобилей Lada

РБКвчера в 21:46

АВТОВАЗ прогнозирует небольшое падение российского авторынка в 2019 году

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Независимая газетавчера в 13:19

АвтоВАЗ спрогнозировал падение рынка легковых машин

News.ruвчера в 14:18

АвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году

Автоновости дня04:45

Руководство завода АвтоВАЗ говорит о возможном падении рынка легковых автомобилей

Car.ru02:13
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
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Apple начала презентацию новых iPhone

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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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Белый дом назвал имя врио советника президента США по безопасности

Белый дом распространил сообщение, в котором говорится, что временно исполняющим обязанности советника президента США по безопасности станет Чарли Каппермен.
Московский Комсомолец 13:50
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В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом

"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
РИА Новости 05:17
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Президент Путин назначил нового прокурора Москвы

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В ЦИК назвали преступлением передачу Навальному пустых бланков от КПРФ

Распоряжение главы московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина о передаче пустых бланков наблюдателей от партии штабу Алексея Навального на выборах 8 сентября можно рассматривать как преступление, заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Ридус 10:57
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
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В сеть утекли российские цены нового смартфона Motorola с необычной камерой и процессором Samsung

Ferra 11:10
Происшествия

В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области

Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
RT на русском 13:03
Происшествия

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
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Опубликовано фото роскошного дома «шпиона» Смоленкова в США

Взгляд.ру 10:32
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Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти

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Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
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Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru 06:57
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
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Фестиваль современного танца DanceInversion открывается в Москве

Юбилейный, двадцатый по счету, фестиваль DanceInversion откроется во вторник вечером постановкой "Весна священная" на сцене Государственного академического Большого театра.
ТАСС 10:35
Происшествия

В США водитель Tesla уснул за рулем, пока мчался по трассе

Отмечается, что электрокар ехал на автопилоте со скоростным режимом до 100 км / ч В США водитель электрокара Tesla уснул за рулем, пока автомобиль мчался по трассе в Массачусетсе.
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Супруга Виктора Бута рассказала, когда состоится их первое свидание

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Ларионов назначен советником главы штаба сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России.
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В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке

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Эксперты раскрыли тайну возникновения жизни на Земле

Эксперты из США раскрыли тайну возникновения жизни на Земле.
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В Свердловской области растет смертность от онкологии

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