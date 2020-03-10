"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.

с чего всё началось

О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году выросли на 1% до 362,356 тыс. машин.

Экономика Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.

Политика Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером По мнению главы государства, первым шагом к развязыванию Второй мировой войны стал Мюнхенский сговор — договоренности между Гитлером и западными державами, в результате которых Судетская область Чехословакии была присоединена к Третьему рейху.

Экономика Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.

Финансы Курс доллара вырос почти до 73 рублей Курс доллара на старте торгов вырос почти до 73 рублей, евро - до 83. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Биржи США открылись падением на 7% Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Экономика Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне падения курса рубля, при этом допускает подорожание продукции, которая не производится в России, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

Общество Титов сообщил Мишустину об опасности нового КоАП для малого бизнеса Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором сообщает о рисках для развития малого бизнеса в случае принятия нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Энергетика Цены на нефть растут после обвала Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.

Происшествия ФСБ проводит проверку в Управлении автодорог Свердловской области Поводом для проверки стало заявление бывшего сотрудника Управтодора, который сообщил о том, что якобы в Управлении некорректно принимали дороги после восстановительного ремонта.

Здоровье Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.