Экономика

ТАССТАСС«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году выросли на 1% до 362,356 тыс. машин.
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с чего всё началось

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.
ТАСС04:08

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АвтоВАЗ может изменить цены на свои авто из-за колебаний курса рубля

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Обвал рубля: что будет с ценами на автомобили

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«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

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«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

Известия04:04

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на автомобили из-за колебания курса рубля

Эхо Москвы04:02

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля

Rambler News Service03:36

«АвтоВАЗ» может изменить цены на авто из-за ослабления рубля

РИА Новости04:09
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Экономика

Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть

Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
Москва 24 вчера в 02:40
Политика

Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»

ТАСС 02:30
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Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

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Политика

Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером

По мнению главы государства, первым шагом к развязыванию Второй мировой войны стал Мюнхенский сговор — договоренности между Гитлером и западными державами, в результате которых Судетская область Чехословакии была присоединена к Третьему рейху.
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Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Финансы

Курс доллара вырос почти до 73 рублей

Курс доллара на старте торгов вырос почти до 73 рублей, евро - до 83. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:16
Происшествия

Иркутянка разгромила аптеку из-за ссоры с фармацевтом

Известия 02:36
Политика

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Здоровье

Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день

RuNews24.ru 07 марта в 07:05
Экономика

Биржи США открылись падением на 7%

Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России вчера в 19:38
Гаджеты

Только 10 марта: в России снова на один день появится в продаже очень интересный смартфон Honor

Сегодня, 10 марта, пройдет однодневная вторая волна продаж смартфона Honor View 30 Pro.
Dgl.ru 04:03
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Экономика

Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты

Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне падения курса рубля, при этом допускает подорожание продукции, которая не производится в России, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Rambler News Service 03:14
Экономика

Экономист спрогнозировал рост цен на нефть и укрепление рубля

Хазин выразил уверенность, что к вечеру понедельника цена на нефть вырастет до отметки около $40 за баррель.
Мойка78 вчера в 07:19
Общество

Титов сообщил Мишустину об опасности нового КоАП для малого бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором сообщает о рисках для развития малого бизнеса в случае принятия нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Телеканал 360° вчера в 18:38
Гаджеты

В продажу поступил бюджетный 5G-смартфон Vivo Z6

Стоимость модели Vivo Z6 с поддержкой 5G SA и NSA составляет 313 долларов.
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Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Гаджеты

Системные платы MSI B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi и B450M Bazooka Max WiFi предназначены для игровых ПК

iXBT.com 04:13
Экономика

ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
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Энергетика

Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
РБК 00:00
Политика

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
ТАСС вчера в 13:46
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ФСБ проводит проверку в Управлении автодорог Свердловской области

Поводом для проверки стало заявление бывшего сотрудника Управтодора, который сообщил о том, что якобы в Управлении некорректно принимали дороги после восстановительного ремонта.
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.
Интерфакс 04:11
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
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Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Вести.Ru вчера в 13:20
Футбол

Карпин объяснил, почему назвал игру «Ростова» с ЦСКА катастрофой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему назвал катастрофой игру своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
RT на русском вчера в 11:46
Общество

Создание ВСМ Москва — Казань отложено

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложена.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:11
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В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

Российская газета 02:55
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