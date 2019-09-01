Авто
News.ruАвтоВАЗ спрогнозировал падение рынка легковых машин
Глава АвтоВАЗа напомнил, что в 2018 году рынок показывал рост 12,8%, а в начале 2019-го «был умеренный рост, затем после остановки мер господдержки рынок начал снижаться».
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 04:10, Вашингтон
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Общественное телевидение России 03:32
Финансы
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Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
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Газета.Ru вчера в 04:19
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Футбол
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Lenta.ru вчера в 14:56
Экономика
Глава АвтоВАЗа попросил о «справедливом подходе» к господдержке
После прекращения мер господдержки в 2019 году автомобильный рынок в России сократился на 2,3%, заявил глава АвтоВАЗа, в то время как в прошлом году он вырос на 12,8%. «Рынок, скорее всего, будет несколько ниже, чем он был в 2018 году, а что касается 2020 года, то ситуация на рынке будет в достаточно значительно мере зависеть от мер государственной поддержки», — дал свой прогноз Каракатзанис.
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
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