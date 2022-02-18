Интерфакс«АвтоВАЗ» в 2021 г. получил 166 млн евро прибыли по МСФО против убытка годом ранееЧистая прибыль "АвтоВАЗа" по МСФО в 2021 году составила 166 млн евро против 196 млн евро убытка годом ранее, следует из финансового отчета французской группы Renault, владеющей 68% российского автопроизводителя.ИнтерфаксОперационная прибыль в минувшем году возросла в 1,8 раза и оказалась на уровне 237 млн евро.Finam.RuКапзатраты "АвтоВАЗа" в 2021 г. выросли на 33,1% и составили 229 млн евро.ФинмаркетСогласно отчету группы Renault, глобальные продажи бренда Lada в 2021 году (не включая проданные за прошлый год остатки машин Niva) увеличились лишь на 0,3% г/г и составили 385,208 тыс. шт.Finam.RuЧитать далееСвернуть5 колесо5 колесоАвторевюUfaTime.ruПодробнее о событииАвтоВАЗ в 2021 году получил прибыль в размере 166 млн евроUfaTime.ruвчера в 15:25АВТОВАЗ закончил 2021 год с прибыльюАвторевювчера в 10:35Выручка «АВТОВАЗа» в 2021 году возросла на 10,4%Finam.Ruвчера в 02:40«АвтоВАЗ» получил €166 млн чистой прибыли в 2021 годуСделано в Россиивчера в 05:37«АвтоВАЗ» получил 166 миллионов евро чистой прибыли по МСФО в 2021 годуПРАЙМвчера в 05:12«АвтоВАЗ» по итогам 2021 года вернулся к прибылиВедомостивчера в 07:57«АвтоВАЗ» в 2021 г. получил 166 млн евро прибыли по МСФО против убытка годом ранееИнтерфаксвчера в 01:44Показать ещёОценить19Поделиться