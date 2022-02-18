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«АвтоВАЗ» в 2021 г. получил 166 млн евро прибыли по МСФО против убытка годом ранее

Чистая прибыль "АвтоВАЗа" по МСФО в 2021 году составила 166 млн евро против 196 млн евро убытка годом ранее, следует из финансового отчета французской группы Renault, владеющей 68% российского автопроизводителя.
Интерфакс
Операционная прибыль в минувшем году возросла в 1,8 раза и оказалась на уровне 237 млн евро.
Finam.Ru
Капзатраты "АвтоВАЗа" в 2021 г. выросли на 33,1% и составили 229 млн евро.
Финмаркет
Согласно отчету группы Renault, глобальные продажи бренда Lada в 2021 году (не включая проданные за прошлый год остатки машин Niva) увеличились лишь на 0,3% г/г и составили 385,208 тыс. шт.
Finam.Ru

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