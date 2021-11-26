Глава Минздрава Мурашко: действие сертификата переболевших COVID-19 продлят до года

Сертификат автоматически будет продлён для всех, кто переболел коронавирусом в течение последнего года, сейчас вносятся соответствующие документы, он будет действителен один год, а не 6 месяцев, как сейчас, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.