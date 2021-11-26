Будьте в Плюсе

«АвтоВАЗ» ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь

Хорошо ли подобран заголовок?
«Автоваз» спрогнозировал повышение цен на автомобили после завершения срока действия экспортных пошлин на сталь.
Forbes
Громак попросил правительство продлить действие экспортных пошлин на 2022 год.
Lenta.ru
Объемы продаж сдерживает мировая нехватка полупроводников, из-за чего нарушились поставки автомобилей.
Forbes
После, с января 2022 года, на смену экспортным пошлинам придут повышенный НДПИ и акциз на сталь.
Интерфакс

Подробнее о событии

В руководстве «АвтоВАЗа» предупредили о возможном росте цен на автомобили
Эхо Москвы06:14
«АвтоВАЗ» ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь
Интерфакс04:53
Самое цитируемое
«АвтоВАЗ» попросил правительство продлить действие экспортных пошлин на 2022 год
Lenta.ru07:33
«Автоваз» предупредил о росте цен на автомобили из-за подорожания стали
Forbes06:20
«АвтоВАЗ» предупредил о росте цен на автомобили
Бизнес журнал07:52
«Автоваз»: завершение действия экспортных пошлин на сталь может вызвать рост цен на авто
ТАСС05:33
«АвтоВАЗ» обратился к правительству с просьбой продлить экспортные пошлины на металлы на 2022 год
ПРАЙМ05:04

Интересное

Глава Минздрава Мурашко: действие сертификата переболевших COVID-19 продлят до года

Сертификат автоматически будет продлён для всех, кто переболел коронавирусом в течение последнего года, сейчас вносятся соответствующие документы, он будет действителен один год, а не 6 месяцев, как сейчас, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости06:57

СК попросил суд в Саратове арестовать экс-руководство тюремной больницы по делу о пытках

Следствие просит арестовать бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко и его подчиненного Сергея Мальцева по обвинению в организации сексуального насилия в учреждении, сообщила пресс-служба Волжского районного суда Саратова.
РИА Новости07:39

В Индии создадут самоуничтожающиеся ракеты и спутники

Разработка поможет не загрязнять окружающую среду и орбиту Земли, что кажется особенно актуальным в свете последних сообщений о многократных сближениях Международной космической станции с космическим мусором.
Технология Машиностроения24 ноября в 04:18