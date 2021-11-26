Интерфакс«АвтоВАЗ» ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь«Автоваз» спрогнозировал повышение цен на автомобили после завершения срока действия экспортных пошлин на сталь.ForbesПравительство объявило о введении пошлин на экспорт стали и цветных металлов в июне, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке.ForbesДля большинства видов металлопродукции пошлины состоят из базовой ставки в 15% и специфического компонента.ПРАЙМОбъемы продаж сдерживает мировая нехватка полупроводников, из-за чего нарушились поставки автомобилей.ForbesЧитать далееСвернутьSpeedMeSpeedMeТарантас НьюсCarsWeek.ruКапитал страныАвтоновости дняCar.ruГазета.RuЭкономика сегодняУралинформбюроФАНБизнес журналПодробнее о событии«АвтоВАЗ» обратился к правительству с просьбой продлить экспортные пошлины на металлы на 2022 годПРАЙМ05:04«АвтоВАЗ» ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на стальИнтерфакс04:53Самое цитируемое«АвтоВАЗ» попросил правительство продлить действие экспортных пошлин на 2022 годLenta.ru07:33«Автоваз» предупредил о росте цен на автомобили из-за подорожания сталиForbes06:20В руководстве «АвтоВАЗа» предупредили о возможном росте цен на автомобилиЭхо Москвы06:14«Автоваз»: завершение действия экспортных пошлин на сталь может вызвать рост цен на автоТАСС05:33Завершение программы экспортных пошлин на сталь вызовет рост цен на машины АвтоВАЗаЭкономика сегодня08:43Показать ещёОценить48Поделиться