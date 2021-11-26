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«АвтоВАЗ» ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь

«Автоваз» спрогнозировал повышение цен на автомобили после завершения срока действия экспортных пошлин на сталь.
Forbes
Правительство объявило о введении пошлин на экспорт стали и цветных металлов в июне, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке.
Forbes
Для большинства видов металлопродукции пошлины состоят из базовой ставки в 15% и специфического компонента.
ПРАЙМ
Объемы продаж сдерживает мировая нехватка полупроводников, из-за чего нарушились поставки автомобилей.
Forbes

Подробнее о событии

«АвтоВАЗ» обратился к правительству с просьбой продлить экспортные пошлины на металлы на 2022 год
ПРАЙМ05:04
«АвтоВАЗ» ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь
Интерфакс04:53
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