Происшествия
РБКАвтобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области
По данным ведомства, ДТП произошло на 356-м км трассы М-4 «Дон». «В результате нарушения ПДД произошло опрокидывание рейсового автобуса», — говорится в сообщении. В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили РБК, что, по предварительной информации, в автобусе находились 17 человек.
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Росавтодор: участок, где перевернулся автобус в Липецкой области, был в норме
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По ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком возбудили уголовное дело
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