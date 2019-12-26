Происшествия

РБКРБКАвтобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

По данным ведомства, ДТП произошло на 356-м км трассы М-4 «Дон». «В результате нарушения ПДД произошло опрокидывание рейсового автобуса», — говорится в сообщении. В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили РБК, что, по предварительной информации, в автобусе находились 17 человек.
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