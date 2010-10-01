Происшествия
ВЕТТААвтобус из Перми перевернулся на трассе
Автобус перевозил 53 пассажира из Перми в Екатеринбург. По предварительным данным свердоловских полицейских, водитель заснул за рулем, в результате машина выехала на встречную полосу, затем съехала с трассы и перевернулась.
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Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Спорт
Российские гандболистки не смогли пробиться в финал чемпионата мира
Общество
В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
Армия и оружие
Украинский боевик покончил с собой на позициях ВСУ в Донбассе
Украинский военнослужащий покончил жизнь самоубийством на позициях ВСУ в Донбассе.
Политика
В Киеве новая версия. Нормандская четверка вообще не подписывала никаких документов
Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников утверждает, что лидеры стран Нормандской четверки по итогам саммита в Париже 9 декабря не подписывали никаких документов.
Авто
Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой
По поводу предварительного прогрева мотора зимой высказал свое мнение Сергей Зиновьев, известный эксперт среди читателей журнала "За рулем".
Политика
Пушилин выдвинул Украине очередной ультиматум
Напомним, Пушилин обвинил Киев в искажении текста итогового коммюнике саммита "Нормандской четверки" и заявил, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения встречи в Париже не могут быть выполнены, пока украинская сторона не вернется к первоначальному варианту документа.
Общество
Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий
Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Общество
Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток
56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Кино
На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
Общество
ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Футбол
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
Шоу-бизнес
Дима Билан сообщил о гибели своих детей
Дима Билан готов создать семью и хочет детей. Но этому не суждено было случиться.
Футбол
Жирков — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: немного не повезло
Были хорошие матчи, шансы выйти из группы до последнего матча. Но у нас была равная группа с хорошими командами, немного не повезло.
Фигурное катание
Тарасова уверена, что Загитова уже не возобновит карьеру
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Происшествия
В Ивановской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
Политика
Свергнутый президент Судана приговорен к двум годам тюрьмы
Суд в Хартуме вынес вердикт в отношении экс-президента Судана Омара аль-Башира, обвиненного в хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков.
Футбол
Жирков получил награду «Джентльмен года»
Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков награжден за победу в номинации «Джентльмен года».
Здоровье
Из поликлиники в «Южном городе» уволились практически все педиатры
Жители "Южного города" пожаловались в приёмную губернатора, что из поликлиники массово уходят педиатры.
Политика
В Иркутске прошел митинг в поддержку экс-губернатора Левченко
Митинг в поддержку отправленного 12 декабря в отставку теперь уже экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко провела КПРФ 14 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в горадминстрации Иркутска.
Политика
Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Музыка