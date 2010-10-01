Происшествия

ВЕТТАВЕТТААвтобус из Перми перевернулся на трассе

1 фото
Автобус перевозил 53 пассажира из Перми в Екатеринбург. По предварительным данным свердоловских полицейских, водитель заснул за рулем, в результате машина выехала на встречную полосу, затем съехала с трассы и перевернулась.
Читать в источнике
Комментировать
Общество

Из 68 фильмов с господдержкой в 2019 году окупились только восемь

REGNUM 05:45
Религия

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

РБК 08:09
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 12 декабря в 17:11
Происшествия

В России нашли обглоданный собаками труп ребенка

Lenta.ru 08:28
Спорт

Российские гандболистки не смогли пробиться в финал чемпионата мира

Вести.Ru вчера в 05:08
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Армия и оружие

Украинский боевик покончил с собой на позициях ВСУ в Донбассе

Украинский военнослужащий покончил жизнь самоубийством на позициях ВСУ в Донбассе.
ИА Новороссия 08:58
Политика

В Киеве новая версия. Нормандская четверка вообще не подписывала никаких документов

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников утверждает, что лидеры стран Нормандской четверки по итогам саммита в Париже 9 декабря не подписывали никаких документов.
Украина.ру 07:59
Авто

Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой

По поводу предварительного прогрева мотора зимой высказал свое мнение Сергей Зиновьев, известный эксперт среди читателей журнала "За рулем".
Экономика сегодня 03:06
Политика

Пушилин выдвинул Украине очередной ультиматум

Напомним, Пушилин обвинил Киев в искажении текста итогового коммюнике саммита "Нормандской четверки" и заявил, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения встречи в Париже не могут быть выполнены, пока украинская сторона не вернется к первоначальному варианту документа.
Российский Диалог вчера в 15:12
Общество

Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий

Как отмечает издание, причиной критики стало то, что в нынешней версии документа заложена возможность обналичивания замороженных в 2014 году пенсионных накоплений, формировавшихся в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
RT на русском 08:11
Общество

Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток

56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Экспресс газета 01:09
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

RT на русском вчера в 20:28
Кино

На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
РИА Новости 06:10
Общество

ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Известия 06:12
Футбол

Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»

ProstoProSport 09:28
Шоу-бизнес

Дима Билан сообщил о гибели своих детей

Дима Билан готов создать семью и хочет детей. Но этому не суждено было случиться.
Российский Диалог 07:41
Футбол

Жирков — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: немного не повезло

Были хорошие матчи, шансы выйти из группы до последнего матча. Но у нас была равная группа с хорошими командами, немного не повезло.
Чемпионат 08:38
Фигурное катание

Тарасова уверена, что Загитова уже не возобновит карьеру

RT на русском вчера в 15:17
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Общество

Генерал США рассказал о технологии доставки человека в любую точку планеты

REGNUM 08:56
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости 06:38
Происшествия

В Ивановской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Свободная Пресса 02:31
Политика

Свергнутый президент Судана приговорен к двум годам тюрьмы

Суд в Хартуме вынес вердикт в отношении экс-президента Судана Омара аль-Башира, обвиненного в хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков.
Экономика сегодня 05:26
Футбол

Жирков получил награду «Джентльмен года»

Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков награжден за победу в номинации «Джентльмен года».
Матч ТВ 08:23
Здоровье

Из поликлиники в «Южном городе» уволились практически все педиатры

Жители "Южного города" пожаловались в приёмную губернатора, что из поликлиники массово уходят педиатры.
Другой город (Самара) 04:57
Политика

В Иркутске прошел митинг в поддержку экс-губернатора Левченко

Митинг в поддержку отправленного 12 декабря в отставку теперь уже экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко провела КПРФ 14 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в горадминстрации Иркутска.
Красная весна 05:24
Политика

Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 06:30
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 03:49
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° 01:56
ещё по теме
Макс Корж
Белорусский певец
Белорусский певец и автор песен.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное