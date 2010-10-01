Автобус перевозил 53 пассажира из Перми в Екатеринбург. По предварительным данным свердоловских полицейских, водитель заснул за рулем, в результате машина выехала на встречную полосу, затем съехала с трассы и перевернулась.

Автобус из Перми перевернулся на трассе

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