Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВАвтобус раскачался и опрокинулся: пострадавший о ДТП в Доминикане

Напомним, автобус, в котором находилось 39 российских туристов, опрокинулся по пути в аэропорт. Ранее РЕН ТВ сообщал о 20 пострадавших гражданах нашей страны, из которых 7 в тяжелом состоянии. Известно, что одна из россиянок в результате ДТП получила очень тяжелую травму – у нее сломан позвоночник.
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Резко затормозил: Россиянин рассказал о ДТП с автобусом в Доминикане

Комсомольская правда02:11

Пассажир рассказал о ДТП в Доминикане: Водителю пришлось резко тормозить

Life.ruвчера в 20:45

Автобус раскачался и опрокинулся: пострадавший о ДТП в Доминикане

РЕН ТВвчера в 18:30

«Водитель резко затормозил и не справился с управлением» — пассажир попавшего в ДТП автобуса

Пятый каналвчера в 18:20
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Число вакансий в России бьет все рекорды

Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
BFM.ru 01:10
Общество

Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей

1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Известия вчера в 04:28
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Здоровье

Минздрав проверил рубцовскую поликлинику, где люди стоят в очереди с пяти утра

АМИТЕЛ 01:16
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Происшествия

Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

REGNUM вчера в 19:56
Происшествия

Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

РИА Новости 00:56
Армия и оружие

Названы сроки сдачи подводных лодок проекта 677 «Лада»

Две российские подводные лодки проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки" будут переданы в состав Военно-морского флота РФ 25 ноября 2021 года.
Военное обозрение 02:24
Спорт

WADA допускает на международные соревнования допинг-атлетов

Запретить, отозвать и забыть о российском спорте как минимум на четыре года - с таким лозунгом выступили сегодня во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
РЕН ТВ вчера в 13:24
Экономика

Экономколлегия разберется в перекладывании вины за уход от налогов

Судья Марина Антонова передала на рассмотрение в Экономколлегию Верховного суда жалобу ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (дело № А40-23565/2018).
Право.ру 01:58
Политика

Александр Пошивай назначен врио главы Росморречфлота

Александр Пошивай занимал должность заместителя руководителя Росморречфлота с 2012 года.
Коммерсантъ 02:09
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Газета.Ru вчера в 07:07
Политика

В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
ИА Новороссия вчера в 15:45
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
REGNUM 01:51
Происшествия

Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы

Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
REGNUM 02:19
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Авто

В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 25 ноября в 07:44
Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
ФАН 02:12
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Происшествия

В Екатеринбурге приставы нашли должника-алиментщика по объявлению

Вечерние Ведомости 02:05
Футбол

Луиш Каштру: «В Лиге чемпионов всё по-прежнему в наших руках»

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру после матча с «Манчестер Сити» напомнил, что выход в плей-офф турнира зависит только от них самих.
Евро-футбол.ру вчера в 18:33
Происшествия

В России преподавателя вокала заподозрили в педофилии и мужеложстве

В Иваново преподавателя вокала в местном доме творчества заподозрили в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей.
Lenta.ru 01:41
Экономика

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве

Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Ведомости 00:53
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Технологии

Twitter будет удалять неактивные аккаунты

Twitter рассылает электронные письма пользователям, которые в течение полугода не заходили в свои аккаунты.
ФедералПресс 01:14
Политика

Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России

Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России.
ФАН 01:54
Общество

В ГД поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Местные СМИ распространили данную информацию, на которую стали реагировать депутаты Государственной думы РФ.
Похвистнево-Информ 25 ноября в 20:21
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Государство в восточной части острова Гаити и на прибрежных островах. Западную треть острова занимает государство Республика Гаити. Остров входит в состав архипелага Больших Антильских островов.
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