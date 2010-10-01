Напомним, автобус, в котором находилось 39 российских туристов, опрокинулся по пути в аэропорт. Ранее РЕН ТВ сообщал о 20 пострадавших гражданах нашей страны, из которых 7 в тяжелом состоянии. Известно, что одна из россиянок в результате ДТП получила очень тяжелую травму – у нее сломан позвоночник.

Автобус раскачался и опрокинулся: пострадавший о ДТП в Доминикане

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