Происшествия
РЕН ТВАвтобус раскачался и опрокинулся: пострадавший о ДТП в Доминикане
Напомним, автобус, в котором находилось 39 российских туристов, опрокинулся по пути в аэропорт. Ранее РЕН ТВ сообщал о 20 пострадавших гражданах нашей страны, из которых 7 в тяжелом состоянии. Известно, что одна из россиянок в результате ДТП получила очень тяжелую травму – у нее сломан позвоночник.
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«Водитель резко затормозил и не справился с управлением» — пассажир попавшего в ДТП автобуса
Пятый каналвчера в 18:20
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Общество
Число вакансий в России бьет все рекорды
Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Общество
Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей
1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Происшествия
Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане
Армия и оружие
Названы сроки сдачи подводных лодок проекта 677 «Лада»
Две российские подводные лодки проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки" будут переданы в состав Военно-морского флота РФ 25 ноября 2021 года.
Спорт
WADA допускает на международные соревнования допинг-атлетов
Запретить, отозвать и забыть о российском спорте как минимум на четыре года - с таким лозунгом выступили сегодня во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Экономика
Экономколлегия разберется в перекладывании вины за уход от налогов
Судья Марина Антонова передала на рассмотрение в Экономколлегию Верховного суда жалобу ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (дело № А40-23565/2018).
Политика
Александр Пошивай назначен врио главы Росморречфлота
Александр Пошивай занимал должность заместителя руководителя Росморречфлота с 2012 года.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
Политика
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
Культура
Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов
Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
Происшествия
Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы
Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Авто
В России подорожают автомобили из-за утильсбора
Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
В Екатеринбурге приставы нашли должника-алиментщика по объявлению
Футбол
Луиш Каштру: «В Лиге чемпионов всё по-прежнему в наших руках»
Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру после матча с «Манчестер Сити» напомнил, что выход в плей-офф турнира зависит только от них самих.
Происшествия
В России преподавателя вокала заподозрили в педофилии и мужеложстве
В Иваново преподавателя вокала в местном доме творчества заподозрили в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей.
Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Технологии
Twitter будет удалять неактивные аккаунты
Twitter рассылает электронные письма пользователям, которые в течение полугода не заходили в свои аккаунты.
Политика
Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России
Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России.
Общество
В ГД поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Местные СМИ распространили данную информацию, на которую стали реагировать депутаты Государственной думы РФ.