В воскресенье, 15 декабря, в районе 16 часов в Балахнинском районе перевернулся автобус, в котором находилось около 40 человек. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области. По информации МЧС по региону, авария произошла на 9-м километре автодороги Липовки - Галкино.

В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

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