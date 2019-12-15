Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

В воскресенье, 15 декабря, в районе 16 часов в Балахнинском районе перевернулся автобус, в котором находилось около 40 человек. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области. По информации МЧС по региону, авария произошла на 9-м километре автодороги Липовки - Галкино.
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В Нижегородской области перевернулся автобус

ТАСС09:24

В Нижегородской области автобус съехал в кювет и перевернулся

Интерфакс09:17

Стали известны подробности ДТП с автобусом в Нижегородской области

РИА Новости09:47

В Нижегородской области на трассе перевернулся автобус с 48 пассажирами

РБК09:43

В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали 14 человек

RT на русском09:36

14 человек пострадали при аварии автобуса в Нижегородской области

Известия09:30

В Нижегородской области 14 человек пострадало в ДТП с автобусом

Российская газета09:49
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Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
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Выпускница СПБГУ плюнула в комиссию по этике

Санкт-Петербургский государственный университет пожаловался в полицию на выпускницу прошлого года и основательницу бесплатной базы научных публикаций Sci-Hub Александру Элбакян.
Piter.tv 09:28
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Надеюсь, там я смогу сыграть какую-то роль в команде. Райан Гиггз играл в АПЛ в 40 лет, и Гарет Барри недавно сказал, что хочет того же.
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Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
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Министр Вьюшков: «В Омске не хватает мест для лечения детей с ВИЧ»

На этой неделе министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков сообщил ТАСС, что в Омске в рамках нацпроекта «Здравоохранение» скоро построят новую инфекционную больницу.
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Песков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране.
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Netflix выпустил последний трейлер «Ведьмака»

Компания Netflix выпустила финальный трейлер к сериалу «Ведьмак», первая серия которого увидит свет уже 20 декабря.
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Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином

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Гарвардский ученый Джордж Черч придумал приложение для знакомств, которое выбирает пару по генетической совместимости.
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Скончалась актриса, дочь Льва Дурова Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Коммерсантъ 06:45
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч против Финляндии

Главный тренер национальной хоккейной сборной России Алексей Кудашов назвал состав игроков на предстоящий последний матч Кубка Первого канала 2019 года, который пройдет сегодня, 15 декабря, на петербургском футбольном стадионе «Газпром Арена».
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Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Российская газета 06:17
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Приглашенным членом жюри в полуфинале станет Мот, музыкант, артист лейбла Black Star, который не только расскажет о своих фаворитах на проекте, но и в одном из номеров присоединится к ребятам и станцует с ними под свою же песню.
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Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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Для ремейка Resident Evil 2 вышла новая демка — без таймера

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Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
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Политика

Песков назвал причины демонизации России в США

Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:45
Спорт

Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые стала чемпионом мира

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская женская сборная по гандболу обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира.
REGNUM 08:45
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 12 декабря в 17:11
Армия и оружие

Российское оружие нелегально копируют за рубежом

Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
ГЛАС.RU 13 декабря в 10:52
Общество

Брак трансгендеров зарегистрировали в Казани

Брак двух трансгендеров зарегистрировали в одном из ЗАГСов Казани. Об этом пишет местное издание KazanFirst.
Вечерняя Москва 02:21
Общество

«Новая газета» опубликовала расписки провокаторов против штаба Любови Соболь, один из них получил 850 тысяч рублей

Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь получали за это деньги, пишет «Новая газета» со ссылкой на расписки провокаторов.
Дождь 07:04
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT удивился словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут навредить Варшаве.
РИА Новости 04:05
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Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
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