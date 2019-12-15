Происшествия
Российская газетаВ Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
В воскресенье, 15 декабря, в районе 16 часов в Балахнинском районе перевернулся автобус, в котором находилось около 40 человек. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области. По информации МЧС по региону, авария произошла на 9-м километре автодороги Липовки - Галкино.
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Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Общество
Выпускница СПБГУ плюнула в комиссию по этике
Санкт-Петербургский государственный университет пожаловался в полицию на выпускницу прошлого года и основательницу бесплатной базы научных публикаций Sci-Hub Александру Элбакян.
Происшествия
Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста
Биатлон
Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Армия и оружие
Швыткин назвал агрессивными действия США в Сирии
Юрий Швыткин напомнил, что американский военный контингент находится в Сирии незаконно, поэтому США в САР «агрессоры по факту и по содержанию».
Футбол
Руни надеется сыграть за «Дерби» в АПЛ
Надеюсь, там я смогу сыграть какую-то роль в команде. Райан Гиггз играл в АПЛ в 40 лет, и Гарет Барри недавно сказал, что хочет того же.
Общество
Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Здоровье
Министр Вьюшков: «В Омске не хватает мест для лечения детей с ВИЧ»
На этой неделе министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков сообщил ТАСС, что в Омске в рамках нацпроекта «Здравоохранение» скоро построят новую инфекционную больницу.
Политика
Песков назвал условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы разрешить конфликт в Донбассе, необходимо заслужить политический авторитет у себя в стране.
Кино
Netflix выпустил последний трейлер «Ведьмака»
Компания Netflix выпустила финальный трейлер к сериалу «Ведьмак», первая серия которого увидит свет уже 20 декабря.
Общество
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином
Наука
Генетик создает приложение для знакомства по ДНК
Гарвардский ученый Джордж Черч придумал приложение для знакомств, которое выбирает пару по генетической совместимости.
Шоу-бизнес
Скончалась актриса, дочь Льва Дурова Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Общество
Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов
Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч против Финляндии
Главный тренер национальной хоккейной сборной России Алексей Кудашов назвал состав игроков на предстоящий последний матч Кубка Первого канала 2019 года, который пройдет сегодня, 15 декабря, на петербургском футбольном стадионе «Газпром Арена».
Экономика
Правительство может расширить план приватизации госкомпаний
Правительство России собирается расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает ТАСС со слов Наталии Фоменко, пресс-секретаря первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.
Культура
«Вечерний Мига», «Stranger ТАНЦЫ» и другие сюрпризы полуфинала шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Приглашенным членом жюри в полуфинале станет Мот, музыкант, артист лейбла Black Star, который не только расскажет о своих фаворитах на проекте, но и в одном из номеров присоединится к ребятам и станцует с ними под свою же песню.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Игры
Для ремейка Resident Evil 2 вышла новая демка — без таймера
Политика
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
Политика
Песков назвал причины демонизации России в США
Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спорт
Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые стала чемпионом мира
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская женская сборная по гандболу обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Армия и оружие
Российское оружие нелегально копируют за рубежом
Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
Общество
Брак трансгендеров зарегистрировали в Казани
Брак двух трансгендеров зарегистрировали в одном из ЗАГСов Казани. Об этом пишет местное издание KazanFirst.
Общество
«Новая газета» опубликовала расписки провокаторов против штаба Любови Соболь, один из них получил 850 тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь получали за это деньги, пишет «Новая газета» со ссылкой на расписки провокаторов.
Политика
Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT удивился словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут навредить Варшаве.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.