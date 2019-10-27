Происшествия

ТАССТАССВ Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. "В районе поселка Метчелица водитель автобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет", - сказал собеседник агентства.
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В Карелии автобус с детьми упал в кювет

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Автобус с детьми перевернулся в Карелии

Известия15:38

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

ТАСС15:05

Автобус с детьми перевернулся в Карелии

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