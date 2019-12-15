Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь. Об этом "РГ" сообщили в управлении МВД по Нижегородской области. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
Читать в источнике
Комментировать128

Подробнее о событии

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

РИА Новости15:03

Первые кадры с места ДТП с автобусом в Нижегородской области

РЕН ТВ10:10

В Нижегородской области перевернулся автобус

ТАСС10:27

Фура оторвала линию троллейбуса в Нижнем Новгороде

Newsroom2412:25

Автобус с пассажирами опрокинулся в Балахнинском районе

НТА-Приволжье09:33

Минздрав: жертв в ДТП в Балахнинском районе нет, четверо госпитализированы

Время Н13:00

Врачи сообщили о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Интерфакс10:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 17:34, Ашберн
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РИА Новости 16:08
Политика

Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян

Президент Турции Тайип Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи.
Вести.Ru 15:55
Футбол

Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.
РБК 14:51
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК 16:00
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

Lenta.ru 07:06
Общество

Исследование показало, сколько россияне тратят на еду

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше - в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
РИА Новости 16:19
Политика

Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Газета.Ru 17:15
Происшествия

В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки

РИА Новости 15:27
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Экономика

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
Футбол

«Реал» ушел от поражения в матче чемпионата Испании с «Валенсией»

РИА Новости 17:09
Политика

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
Известия 15:32
Технологии

«Яндекс» разработал прототип лидара для беспилотников, который на 50% дешевле аналогов

"Яндекс" разработал прототип и начал тестирование лидара - самого дорого сенсора, имеющегося в беспилотных автомобилях.
ТАСС 16:14
Фигурное катание

Тарасова проигнорировала «возню» Тутберидзе. Плющенко ответил

Национальная служба новостей 10:27
Общество

В столице Ливана продолжаются погромы и противостояния с полицией

РИА Новости 17:14
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Peterburg2.ru 14:27
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен». Паредес забил первый гол за парижан

«ПСЖ» одержал уверенную выездную победу над «Сент-Этьеном» в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Sport24.ru 16:52
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости 13:01
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец Ross.
Газета.Ru 14:51
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Политика

Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил призыв лидера Компартии Японии Кадзуо Сии о Курилах как угрозу суверенитету России.
РИА Новости 14:58
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 08:56
Политика

В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 14:13
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru 14:19
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»

Inc-news.ru 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное