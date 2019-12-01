Автобус с пассажирами, который ехал по маршруту Чита - Сретенск, слетел в реку у станции Куэнга Сретенского района в Забайкалье. Об этом сообщил «Звезде» Антон Коренев, глава пресс-службы краевого МЧС.

Автобус с пассажирами слетел с моста в Забайкалье

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