Происшествия
ТК ЗвездаАвтобус с пассажирами слетел с моста в Забайкалье
Автобус с пассажирами, который ехал по маршруту Чита - Сретенск, слетел в реку у станции Куэнга Сретенского района в Забайкалье. Об этом сообщил «Звезде» Антон Коренев, глава пресс-службы краевого МЧС.
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Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену
Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Газета.Ru 05:17
Происшествия
Около 50 пассажиров эвакуировались из горящего автобуса в Петербурге
Водитель вывел из салона около 50 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
ТАСС 05:53
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Хоккей
Российский хоккеист был уволен из команды из-за роскошной жены-канадки
23-летнего Никиту Щербака уволили из хоккейного клуба «Авангард». Поводом для этого стала его соблазнительная жена Лорен.
Woman.ru 04:34
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Общество
Россиян 1 декабря ждет несколько важных нововведений
С 1 декабря россиян ждет несколько важных нововведений. «МИР 24» рассказывает о самых заметных из них.
МИР 24 вчера в 23:17
Авто
Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона
Компания Lynk&Co, основанная Geely и Volvo, готовит к премьере новый купеобразный кроссовер с индексом 05, который выйдет в продажу в 2020 году.
Daily-Motor.Ru 00:27
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Происшествия
Судно с крымчанами на борту задержано в Великобритании
В Портленде задержано судно Jireh под флагом Нигерии, на борту которого находятся девять человек из Крыма.
Взгляд.ру 29 ноября в 13:47
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
По данным прокуратуры, которые цитирует ТАСС, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).
Российская газета 04:46
Спорт
Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км, Большунов стал пятым
На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем.
Нева Спорт 06:40
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Вести.Ru 05:40
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество
Дело о крушении боинга MH17 частично передали в суд в Гааге
Как рассказала представительница суда Иоланде Вайннобель, рассмотрение дела судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 00:50
Экономика
Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 9 процентов
Средняя ставка по ипотечным кредитам к концу нынешнего года может опуститься ниже 9 процентов.
Российская газета 05:02
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о новой потенциальной ядерной державе
Китайское издание Sohu назвало Японию ядерной державой и призвало соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.
Газета.Ru вчера в 06:18
Общество
Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс
В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Известия 05:13
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Рамблер вчера в 11:20
Происшествия
В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек
В перестрелке полицейских с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике были убиты не менее 14 человек.
Известия вчера в 23:56
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Единоборства
Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде
Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Пятый канал 29 ноября в 16:58