Происшествия

Аргументы неделиАргументы неделиАвтобус с пассажирами слетел с трассы и перевернулся в Забайкалье

В Сретенском районе Забайкальского края автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Чита – Сретенск, в воскресенье, 1 декабря, слетел с трассы и перевернулся. Авария случилась в районе станции Куэнга.
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с чего всё началось

В Забайкальском крае пассажирский автобус упал в реку. Погибли 10 человек

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что на место происшествия выехали сотрудники ДПС.
ТАСС03:05

Подробнее о событии

В Забайкалье перевернулся автобус с 43 пассажирами

РБК02:47

В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие

РИА Новости02:22

Вертолет вылетел на место ДТП с автобусом в Забайкалье

Известия03:09

Детские врачи и губернатор Забайкалья отправились на место ДТП с автобусом

Московский Комсомолец Чита03:36

Прокуратура проведет проверку по факту ДТП с автобусом под Сретенском

Zab.RU03:30

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом, слетевшим с трассы

РЕН ТВ02:37

Двое детей погибли в автокатастрофе с автобусом в Забайкалье

Чита.Ру05:03
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Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
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Биатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:09
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Происшествия

В Забайкалье 19 человек погибли при падении автобуса с моста

Количество погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае выросло до 19 человек.
Российская газета 04:56
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
Здоровье

Сомнолог рассказал, как высыпаться при сменном графике

RT на русском 08:06
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Армия и оружие

В ДНР двое военных погибли от снайперского огня

В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.
Взгляд.ру 08:18
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Общество

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Экспресс газета вчера в 04:00
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Шоу-бизнес

Информация о смерти Заворотнюк опровергнута

Недавно родные актрисы опровергли слухи о ее смерти.
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Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Происшествия

В Карачаево-Черкесии полиция задержала устроившего стрельбу в кафе

Известия вчера в 15:18
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Шоу-бизнес

Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши

В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Bimru.ru 02:11
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Ugpressa.ru вчера в 23:43
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Политика

Парламент Ирака принял отставку премьер-министра

Парламент Ирака принял отставку премьер-министра страны Аделя Абдель-Махди после нескольких недель уличных протестов.
News.ru 06:50
Технологии

Microsoft не закрыла лазейку для бесплатного обновления Windows

Ожидается, что вскоре Microsoft прекратит поддержку Windows 7. Уже 14 января поддержка систем этой версии будет прекращена разработчиками.
RuNews24.ru 08:02
Футбол

Столичное дерби. «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы

В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
Вести.Ru 07:42
Общество

Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Известия 05:13
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ярославле повредил две квартиры, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.
Интерфакс вчера в 18:21
Авто

Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
OAnews вчера в 05:52
Политика

Германия: США готовит «санкционный трюк» по «Северному потоку — 2»

Как сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате, США способны остановить строительство «Северного потока — 2». Для этого американская сторона готовит новогодний «санкционный трюк».
RuNews24.ru 07:36
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«Трактор» подтвердил переход вратаря Галимова

Как ранее сообщал «БИЗНЕС Online», вратарь Станислав Галимов, выставленный на драфт отказов магнитогорским «Металлургом», перешел в «Трактор».
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