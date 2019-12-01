В пресс-службе регионального УМВД добавили, что на место происшествия выехали сотрудники ДПС.

с чего всё началось

В Сретенском районе Забайкальского края автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Чита – Сретенск, в воскресенье, 1 декабря, слетел с трассы и перевернулся. Авария случилась в районе станции Куэнга.

Автобус с пассажирами слетел с трассы и перевернулся в Забайкалье

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