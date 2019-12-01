Происшествия
Аргументы неделиАвтобус с пассажирами слетел с трассы и перевернулся в Забайкалье
В Сретенском районе Забайкальского края автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Чита – Сретенск, в воскресенье, 1 декабря, слетел с трассы и перевернулся. Авария случилась в районе станции Куэнга.
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В пресс-службе регионального УМВД добавили, что на место происшествия выехали сотрудники ДПС.ТАСС03:05
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Детские врачи и губернатор Забайкалья отправились на место ДТП с автобусом
Московский Комсомолец Чита03:36
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Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
В Забайкалье 19 человек погибли при падении автобуса с моста
Количество погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае выросло до 19 человек.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане
По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
Здоровье
Сомнолог рассказал, как высыпаться при сменном графике
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Армия и оружие
В ДНР двое военных погибли от снайперского огня
В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.
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В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Общество
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Шоу-бизнес
Информация о смерти Заворотнюк опровергнута
Недавно родные актрисы опровергли слухи о ее смерти.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Происшествия
В Карачаево-Черкесии полиция задержала устроившего стрельбу в кафе
Шоу-бизнес
Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Политика
Парламент Ирака принял отставку премьер-министра
Парламент Ирака принял отставку премьер-министра страны Аделя Абдель-Махди после нескольких недель уличных протестов.
Технологии
Microsoft не закрыла лазейку для бесплатного обновления Windows
Ожидается, что вскоре Microsoft прекратит поддержку Windows 7. Уже 14 января поддержка систем этой версии будет прекращена разработчиками.
Футбол
Столичное дерби. «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы
В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
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Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс
В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле
Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Ярославле повредил две квартиры, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров.
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Политика
Германия: США готовит «санкционный трюк» по «Северному потоку — 2»
Как сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском сенате, США способны остановить строительство «Северного потока — 2». Для этого американская сторона готовит новогодний «санкционный трюк».
Хоккей
«Трактор» подтвердил переход вратаря Галимова
Как ранее сообщал «БИЗНЕС Online», вратарь Станислав Галимов, выставленный на драфт отказов магнитогорским «Металлургом», перешел в «Трактор».