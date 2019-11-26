Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre. По предварительным данным, пострадали около 20 человек, в том числе дети. Они доставлены в больницу города Игуэй.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

ТАСС02:34

ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2019 году

РИА Новостивчера в 22:55

Российских туристов после ДТП доставили в больницы Санто-Доминго

RT на русском02:32

Главные новости к утру 27 ноября

Коммерсантъвчера в 23:06

Автобус с российскими туристами перевернулся из-за лихачества другого водителя

Life.ruвчера в 20:45

Отделение посольства РФ в Доминикане: никто из россиян в аварии не погиб

Вести.Ruвчера в 16:40

СМИ сообщили о состоянии пострадавших в Доминикане российских туристов

РБКвчера в 17:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 23:51
Происшествия

Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы

Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
REGNUM 02:19
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Общество

Число вакансий в России бьет все рекорды

Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
BFM.ru 01:10
Происшествия

Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

РИА Новости 00:56
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
REGNUM 01:51
Спорт

Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
РИА Новости вчера в 23:12
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новости вчера в 23:04
Общество

Владивосток станет официально столицей Приморья

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
REGNUM вчера в 21:17
Футбол

«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»

Вести.Ru вчера в 17:49
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Спорт

Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу

Аргументы и Факты вчера в 22:21
Общество

Миллиардера Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра, пишут СМИ

Российский миллиардер, совладелец холдинга "Русал" Олег Дерипаска оказался в списке людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процедуру лишения кипрского гражданства, сообщает местное издание Politis.
DP.RU 01:54
Армия и оружие

Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией

Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
REGNUM 01:32
Киберспорт

Void Spirit добавлен в клиент игры

Dota2.ru вчера в 13:04
Единоборства

Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым

Чемпионат 01:05
Спорт

AP: Россия пыталась выставить Родченкова организатором допинговой системы в стране

В докладе говорится, что Россия пыталась изменениями в базе выставить Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране.
Sports.ru вчера в 15:42
Политика

Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России

Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России.
ФАН 01:54
Армия и оружие

Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии

«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
REGNUM вчера в 23:47
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Политика

Возобновление перелетов между Россией и Грузией отложили

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:10
Хоккей

Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб

Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
Чемпионат вчера в 23:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доминиканская Республика
Государство
Государство в восточной части острова Гаити и на прибрежных островах. Западную треть острова занимает государство Республика Гаити. Остров входит в состав архипелага Больших Антильских островов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное