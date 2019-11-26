Происшествия
КоммерсантъВ Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre. По предварительным данным, пострадали около 20 человек, в том числе дети. Они доставлены в больницу города Игуэй.
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Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Общество
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
Пять пострадавших в ДТП с электричкой под Астраханью госпитализированы
Как сообщало ИА REGNUM, электричка, в которой находилось 650 человек, и автобус столкнулись сегодня утром, 27 ноября, на территории промышленного предприятия в Красноярском районе Астраханской области.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Общество
Число вакансий в России бьет все рекорды
Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Культура
Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов
Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
Спорт
Глава USADA Тайгарт требует отстранить Россию от Олимпиады-2020
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУ СК России.
Общество
Владивосток станет официально столицей Приморья
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
Футбол
«Манчестер Сити» не справился с «Шахтером»
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Общество
Миллиардера Олега Дерипаску лишили гражданства Кипра, пишут СМИ
Российский миллиардер, совладелец холдинга "Русал" Олег Дерипаска оказался в списке людей, в отношении которых Совет министров Кипра начал процедуру лишения кипрского гражданства, сообщает местное издание Politis.
Армия и оружие
Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией
Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
Киберспорт
Void Spirit добавлен в клиент игры
Единоборства
Фергюсон высказался на тему боя с Нурмагомедовым
Спорт
AP: Россия пыталась выставить Родченкова организатором допинговой системы в стране
В докладе говорится, что Россия пыталась изменениями в базе выставить Григория Родченкова организатором допинговой системы в стране.
Политика
Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России
Беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами создали в России.
Армия и оружие
Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии
«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Политика
Возобновление перелетов между Россией и Грузией отложили
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года.
Хоккей
Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб
Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.