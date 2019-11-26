Происшествия
Московский КомсомолецАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
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Экономика
Компаниям не хватает умелых рук
19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).
Спорт
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Общество
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Спорт
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Шоу-бизнес
Актёр Дмитрий Ульянов опроверг сообщения о своей госпитализации
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Футбол
Эд Вудворд: «Мы отказали Моуринью в покупке двух-трех игроков. Мне часто приходится говорить „нет“»
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о взаимодействиях с тренерами команды, в том числе о работе с нынешним тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
Хоккей
«Вашингтон» хочет сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ в России
«Вашингтон Кэпиталз» желает провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины
«Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.
Политика
Соловьев оценил призыв Сенцова вернуть Украине ядерное оружие
Осужденный в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов, выступая в Европарламенте, призвал вернуть Киеву ядерное оружие.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака
По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Здоровье
Неспящие в больницах. Могут ли врачи спать на дежурствах или за это нужно штрафовать?
Встречается «дежурный врач» и в федеральном законе «Об охране здоровья граждан», где сказано о том, что дежурный врач принимает решения о проведении медицинского вмешательства в отношении пациентов без его согласия или согласия его законных представителей в установленных случаях.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал, почему Фадеев и Эмин не общаются с Крутым
Пригожин отметил, что Фадееву не понравилось то, как устроена Национальная премия «Виктория».
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
На сайте Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для седана Volkswagen Jetta седьмой генерации.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Происшествия
Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей
Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.