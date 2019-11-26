Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

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