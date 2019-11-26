Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
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ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2019 году

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В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами

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Неспящие в больницах. Могут ли врачи спать на дежурствах или за это нужно штрафовать?

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Государство в восточной части острова Гаити и на прибрежных островах. Западную треть острова занимает государство Республика Гаити. Остров входит в состав архипелага Больших Антильских островов.
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