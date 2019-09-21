В Турции в городе Анталья перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне.

Автобус с россиянами перевернулся в Турции

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