Происшествия

Газета.RuГазета.RuАвтобус с россиянами перевернулся в Турции

В Турции в городе Анталья перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне.
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В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС13:00

Генконсульство РФ в Анталье: в больницах остаются восемь пострадавших в ДТП российских туристов

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В ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 россиян

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В Турции перевернулся туристический автобус, пострадали 15 россиян

Коммерсантъ12:41

Под Антальей перевернулся автобус с российскими туристами

РБК12:22

Автобус с россиянами перевернулся в Турции

Газета.Ru12:21

В Турции 15 россиян пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости12:55
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
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