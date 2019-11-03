Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard. В салоне находились 32 пассажира и водитель.

Автобус с россиянами перевернулся во Франции

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