Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. Туристический автобус, перевозивший туристов из Саратова в Большое Болдино, опрокинулся в Гагинском районе возле села Паново-Осаново в воскресенье около 9.40 мск.
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Пострадавшие в ДТП под Нижним Новгородом туристы застрахованы и получат выплаты

ТАСС08:23

В Нижегородской области перевернулся автобус с туристами. Есть раненые

URA.Ru03:59

В ДТП в Нижегородской области семь человек получили травмы средней тяжести

РИА Новости05:24

В ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области пострадали 20 человек

Интерфакс05:01

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом выросло до 20

Life.ru04:52

В Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

RT на русском06:05

10 человек пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

РЕН ТВ03:20
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Происшествия

Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

РБК 04 октября в 12:13
Политика

Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Кино

Обстановка на показах «Джокера» в США заставляет зрителей нервничать

Молодой человек, присутствовавший на дневном просмотре "Джокера" в AMC Empire 25 на Таймс-сквер, сказал, что обстановка в зале резко поменялась, когда действие на экране стало интенсивным.
Российская газета 04:18
Армия и оружие

Эрдоган не исключил новой турецкой операции в Сирии

Российская газета вчера в 04:54
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Здоровье

Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США

Южный Федеральный вчера в 05:50
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 07:42
Хоккей

Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет

Московский Комсомолец вчера в 22:47
Происшествия

Во Франции проведут проверку спецслужб после атаки в Париже

Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.
RT на русском 05:31
Общество

Россияне назвали необходимый для счастья уровень зарплаты

Как передаёт ТАСС со ссылкой на опрос, мужчинам при этом нужно почти на треть больше, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно.
RT на русском 04 октября в 01:28
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова расплакалась в театре

Театр «Ленком» заранее готовил вечер памяти актёра.
7Дней.ру 04 октября в 00:00
Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Политика

Ушаков оценил возможность «нормандской» встречи в ближайшее время

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита зависит исключительно от решения президентов стран-участниц.
РИА Новости 07:41
Футбол

Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом»

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
RT на русском 08:04
Армия и оружие

В ДНР украинские силовики обстреляли детский сад и жилые дома

На окраине Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены детский сад, четыре жилых дома и хозяйственные постройки.
Известия 07:13
Армия и оружие

Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году

Ядерная война может в 2025 году разгореться между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard.
Известия вчера в 16:48
Культура

Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor 07:57
Здоровье

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов

Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Экономика

Борисов сообщил о росте товарооборота между Россией и Кубой

Российский вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что по итогам 2019 года товарооборот между Россией и Кубой должен достичь $500 млн.
RT на русском 07:01
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Происшествия

Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Политика

Путин объяснил, зачем США обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы

Президент РФ Владимир Путин объяснил, зачем США обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы в 2016 году.
ФАН 08:23
Музыка

Директор ДДТ объяснил, почему прервали выступление группы в Петербурге

РИА Новости 07:12
Кино

Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы»

Студия Warner Bros. не намерена ограничиваться созданием одного нового фильма, действие которого будет происходить в мире "Матрицы".
Kinonews.ru вчера в 17:18
Происшествия

Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Общество

В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Политика

ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Происшествия

Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити

Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Фигурное катание

Фигуристка Трусова обошла Загитову на японском турнире

Александре Трусовой, фигуристке из России, удалось обойти свою соотечественницу Алину Загитову в японском турнире Japan Open, набрав 160,53 балла.
Discover24 вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Елену Малышеву

Телепрограмма вчера в 18:19
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