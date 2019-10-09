Автобус влетел в здание на востоке Москвы. От удара повредилось газовое оборудование. Произошел «интенсивный выброс газа», сообщил источник «360».

с чего всё началось

По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль. Жильцов дома экстренно эвакуируют. На месте аварии происходит интенсивная утечка газа.

Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод

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