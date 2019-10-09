Происшествия

Вести.RuВести.RuАвтобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод

По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль. Жильцов дома экстренно эвакуируют. На месте аварии происходит интенсивная утечка газа.
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с чего всё началось

Сильная утечка газа произошла на востоке Москвы. Автобус влетел в Институт градостроительства

Автобус влетел в здание на востоке Москвы. От удара повредилось газовое оборудование. Произошел «интенсивный выброс газа», сообщил источник «360».
Телеканал 360°вчера в 13:35

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Автомобиль сгорел после ДТП на юго-востоке Москвы

Москва 24вчера в 18:33

Движение на юго-востоке Москвы восстановили после ДТП

Вечерняя Москвавчера в 16:58

Утечка газа на Перовском проезде в Москве локализована. Видео

Телеканал 360°вчера в 16:09

На юго-востоке Москвы автобус повредил магистральный газопровод

РИА Новостивчера в 13:51

Движение по Перовскому проезду, ул. Душинская и ул. Подъемная восстановлено после ДТП с участием автобуса

Агентство Москвавчера в 16:45

В Москве рейсовый автобус врезался в магистральный газопровод жилого дома

РБКвчера в 14:28

«Мосгаз» локализовал утечку газа после ДТП на востоке Москвы

ТАССвчера в 15:08
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Известия вчера в 22:15
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В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона

Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек вчера в 12:59
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Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

РИА Новости вчера в 19:13
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Уже в 2020 году российские зрители смогут увидеть первый художественный сил, посвященный деятельности военных ВС РФ в Сирии.
РЕН ТВ вчера в 20:20
Игры

В конце 2020 года выйдет приставка Sony PlayStation 5

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Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Шоу-бизнес

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Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.
Москва 24 вчера в 03:53
Происшествия

По факту исчезновения в Саратове 9-летней девочки возбуждено дело

По факту безвестного исчезновения 9-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом информирует региональное СУ СКР.
Регион 64 вчера в 14:12
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Кино

Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект

Известия вчера в 20:59
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru вчера в 11:03
Футбол

Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.
Нева Спорт вчера в 15:59
Общество

Поедание грибов снижает вероятность рака простаты

Популярная механика 08 октября в 10:51
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк

Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
РИА Новости вчера в 08:02
Армия и оружие

Шойгу может посетить КНДР в октябре

Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.
Известия вчера в 21:24
Политика

В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ

Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
Профиль вчера в 16:51
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Лукашенко сообщил о намерении Зеленского решить конфликт в Донбассе

Лукашенко убежден, что в настоящий момент конфликт в Донбассе можно решить, поскольку "диагноз уже установлен", а также известно, "какое нужно лечение".
Аргументы недели 08 октября в 04:46
Политика

Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК вчера в 14:11
Экономика

Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса

За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.
РБК вчера в 23:01
Кино

Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»

Мир фантастики вчера в 12:08
Экономика

Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Общество

Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.
Коммерсантъ вчера в 17:37
Политика

Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17

О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.
REGNUM вчера в 22:14
Гаджеты

На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип

Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
Anonsens вчера в 03:27
Технологии

Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram в России

В сентябре стало известно, что ведущие операторы связи России проверят оборудование, которое позволит блокировать мессенджер Telegram и другие запрещённые в стране интернет-ресурсы.
Профиль вчера в 07:33
Общество

В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Lenta.ru 08 октября в 15:29
Происшествия

Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника

РИА Новости вчера в 17:57
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