Происшествия

Вести.RuВести.RuАвтобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод

По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль. Жильцов дома экстренно эвакуируют. На месте аварии происходит интенсивная утечка газа.
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с чего всё началось

Сильная утечка газа произошла на востоке Москвы. Автобус влетел в Институт градостроительства

Автобус влетел в здание на востоке Москвы. От удара повредилось газовое оборудование. Произошел «интенсивный выброс газа», сообщил источник «360».
Телеканал 360°13:35

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Автомобиль сгорел после ДТП на юго-востоке Москвы

Москва 2418:33

Движение на юго-востоке Москвы восстановили после ДТП

Вечерняя Москва16:58

На юго-востоке Москвы автобус повредил магистральный газопровод

РИА Новости13:51

В Москве рейсовый автобус врезался в магистральный газопровод жилого дома

РБК14:28

Движение по Перовскому проезду, ул. Душинская и ул. Подъемная восстановлено после ДТП с участием автобуса

Агентство Москва16:45

Утечка газа на Перовском проезде в Москве локализована. Видео

Телеканал 360°16:09

«Мосгаз» локализовал утечку газа после ДТП на востоке Москвы

ТАСС15:08
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Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

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С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
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Госдума приостановила командировки депутатов в США и ждет извинений

Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
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В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

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Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
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В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Политика

Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял

Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
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Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год.
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Банки запустят сервис получения банковских карт через мессенджер

Оформление карты через мессенджер стало возможным благодаря реализации банковского интерфейса в подобных приложениях и идентификации клиента оператором сотовой связи.
Телеканал 360° 21:55
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой

На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Общество

В онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения.
Lenta.ru вчера в 15:29
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Общество

Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты

В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
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Джейсон Стэйтем сыграет в новом фильме Гая Ричи

Многие считают, что актер обязан режиссеру карьерой, так как в 1998 году Гай пригласил его сыграть в своем фильме «Карты, деньги, два ствола».
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Зарплаты Путина и Медведева увеличились на 4,3%

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До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
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"Формулу Штайнмайера" киевским властям предложено рассматривать как "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к подписчикам в Facebook.
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