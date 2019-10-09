Происшествия

Газета.RuГазета.RuАвтобус врезался в газопровод в Москве

На юго-востоке Москвы рейсовый автобус столкнулся с магистральным газопроводом на доме. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что в ходе повреждения газопровода идет утечка газа.
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с чего всё началось

Сильная утечка газа произошла на востоке Москвы. Автобус влетел в Институт градостроительства

Автобус влетел в здание на востоке Москвы. От удара повредилось газовое оборудование. Произошел «интенсивный выброс газа», сообщил источник «360».
Телеканал 360°13:35

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Движение на юго-востоке Москвы восстановили после ДТП

Вечерняя Москва16:58

Утечку газа локализовали в Перовском проезде в Москве

РИАМО14:38

На юго-востоке Москвы автобус повредил магистральный газопровод

РИА Новости13:51

В Москве рейсовый автобус врезался в магистральный газопровод жилого дома

РБК14:28

Мосгаз: Утечка газа после ДТП с участием автобуса в Перовском проезде локализована, пострадавших нет

Агентство Москва14:29

Утечка газа на Перовском проезде в Москве локализована. Видео

Телеканал 360°16:09

«Мосгаз» локализовал утечку газа после ДТП на востоке Москвы

ТАСС15:08
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Политика

Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте ведомства.
REGNUM 05:34
Армия и оружие

Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии

Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами СДС на севере Сирии.
Lenta.ru 17:00
Футбол

УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху ЕВРО-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью РИА Новости заявил, что чемпионат Европы 2020 года пройдет с большим успехом, несмотря на различия между странами, которые примут турнир.
РИА Новости 16:12
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Происшествия

ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США

В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета вчера в 19:17
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Происшествия

В Луганской области националисты подрались с полицией

РИА Новости 09:49
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных

Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru 08:37
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 16:31
Наука

В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию

ТАСС Наука вчера в 11:28
Кино

Звезда «Сватов» уходит из сериала

Газета.Ru 10:54
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Общество

Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне

Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag 09:09
Культура

10 октября будут названы имена Нобелевских лауреатов по литературе

В четверг Шведская академия назовет имена сразу двух лауреатов Нобелевской премии по литературе – за 2018 и 2019 годы.
Россия – Культура 14:17
Футбол

Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией

Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
РИА Новости 16:51
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

РИА Новости 09:54
Космос

Как образуются магнетары во вселенной

AstroNews.ru 16:31
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Происшествия

Стрельбу возле синагоги в Германии открыли неизвестные

Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов.
REGNUM 08:08
Политика

В Чечне пригрозили судом авторам сообщений о заговоре против Кадырова

РИА Новости 16:43
Единоборства

Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика

Sports.ru вчера в 15:36
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении

Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Life.ru 07 октября в 14:36
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Политика

Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял

Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
Космос

Вещество нейтронных звезд изучают на Земле

09.10.19 Ученые получили новые данные, которые расширяют наши представления о взаимопревращениях адронной материи и кварк-глюонной плазмы в той области, где адронная материя представляется умеренно разогретой, но сравнимой по плотности с веществом нейтронных звезд.
Портал Поиск 04:02
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Армия и оружие

Трамп заявил о вывозе пленных боевиков ИГ с севера Сирии

США проводят эвакуацию «самых опасных» пленных боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из северных районов Сирии.
РБК 16:50
Единоборства

27-летний боец ММА из Узбекистана скончался после боя с россиянином

Представитель Узбекистана перенес инсульт и впал в кому, после поединка с российским бойцом Бесланом Исаевым, который состоялся в столице Чеченской республики 4 октября.
В курсе.ру 07 октября в 18:41
Футбол

Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.
Нева Спорт 15:59
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