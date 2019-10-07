Происшествия

Газета.RuГазета.RuАвтобус загорелся в тоннеле на севере Москвы

На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".
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В тоннеле на севере Москвы произошел пожар после ДТП с автобусом

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Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю открыто в одну сторону

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