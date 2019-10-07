Происшествия
Газета.RuАвтобус загорелся в тоннеле на севере Москвы
На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".
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Армия и оружие
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