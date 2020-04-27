Транспорт

Амурская правдаАмурская правдаАвтобусам запрещено движение по мосту через Зею в Благовещенске

Как ранее писала «Амурская правда», по мосту с 22:00 26 апреля полностью закрыто движение грузовиков весом свыше 3,5 тонны. Вес проверяется по техническому паспорту большегруза. Легковушки двигаются реверсивно по одной из полос.
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Автобусам запрещено движение по мосту через Зею в Благовещенске

Амурская правда00:26

На благовещенском мосту через Зею ввели ограничение на движение грузового транспорта

ГТРК Амурвчера в 23:12

По мосту через Зею запретили движение автобусов (видео)

Амур.инфовчера в 23:46

Движение междугородних автобусов по мосту через Зею запрещено

АСН24вчера в 23:37

Движение автобусов по мосту через Зею в Благовещенске временно приостановлено

Телепортвчера в 23:38

В Благовещенске уменьшили вес грузовиков, которые пускают на мост через Зею

ИА Порт Амурвчера в 21:11

Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста

Известиявчера в 07:59
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РИА Новости 02:30
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Путин выступит с новым обращением по коронавирусу

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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