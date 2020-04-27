Транспорт
Амурская правдаАвтобусам запрещено движение по мосту через Зею в Благовещенске
Как ранее писала «Амурская правда», по мосту с 22:00 26 апреля полностью закрыто движение грузовиков весом свыше 3,5 тонны. Вес проверяется по техническому паспорту большегруза. Легковушки двигаются реверсивно по одной из полос.
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На благовещенском мосту через Зею ввели ограничение на движение грузового транспорта
ГТРК Амурвчера в 23:12
В Благовещенске уменьшили вес грузовиков, которые пускают на мост через Зею
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