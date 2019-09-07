Политика
РЕН ТВАвтобусы с украинскими военными выехали из «Лефортово», сообщают СМИ
Как сообщает "РИА Новости", из следственного изолятора "Лефортово" выехали несколько автобусов, в которых, предположительно, находятся украинские военные нарушившие государственную границу России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Три больших пассажирских автобуса выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС. Как передает корреспондент "Интерфакса" три автобуса выехали с территории СИЗО около 8:40 утра субботы.Интерфакс02:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Политика
Кремль подтвердил обмен задерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Вечерняя Москва 07:19
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru вчера в 11:26
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Телепрограмма 03:35
Авто
На Comtrans-2019 продемонстрировали китайские грузовики
В первую очередь в глаза бросается желтый JAC - самосвал N350, грузовик укомплектован дизельным мотором в 350 л.с. и 12-ти сткпенчатая трансмиссия.
ГЛАС.RU 06:55
Политика
Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта
iReactor 00:09
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Политика
Названы требования Трампа к Зеленскому
Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru вчера в 12:44
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Политика
Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Денисовой
Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщил в субботу, 7 сентября, адвокат Николай Полозов, представляющий интересы моряка Дениса Гриценко.
Известия 04:45
Политика
Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК вчера в 13:35
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
РИА Новости 08:00
Интернет
Беспощадный маркетинг Intel. Компания продолжает утверждать, что многоядерные CPU нужно сравнивать в простейших повседневных задачах
На слайдах вы можете видеть, что Intel в очередной раз прошлась по Cinebench, утверждая теперь, что это ПО используют всего 0,22% пользователей.
iXBT.com 06:42
Театры
В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка
Невские Новости вчера в 13:28
Хоккей
Василевский объяснил причины провала «Тампы» в плей-офф
Вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" и сборной России по хоккею Андрей Василевский поделился мнением о выступлении своей команды в прошлом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также назвал причины неудачи "молний" в плей-офф, когда "Тампа" вылетела в первом раунде, уступив в серии с "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 0-4.
Газета.Ru 08:17
Теннис
Надаль вышел в финал US Open и сыграет с Медведевым
Испанец Рафаэль Надаль, первая ракетка мира, одержал победу в полуфинале Открытого чемпионата США над итальянцем Маттео Берреттини, посеянным в Нью-Йорке под 25-м номером, и вышел в финал турнира, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
ProstoProSport вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии жалеет, что женился на Оксане Воеводиной
Ради российской модели Оксаны Воеводиной король Малайзии Мухаммад V отрекся от своего престола, но это не помешало экс-правителю после развода сожалеть о нахлынувших на него чувствах.
OvideO.ru 08:16
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
RT на русском 08:19
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Музыка
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
Одним из самых масштабных музыкальных событий осени да и всего 2019 года в Волгограде станет концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Волгоград Арена».
КП - Волгоград вчера в 08:35
Футбол
Селюк: болельщики «Спартака» должны на матчах вставать и аплодировать Федуну
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал видео, в котором рассказывает, почему поклонникам московского «Спартака» нужно стоя аплодировать владельцу клуба Леониду Федуну.
Чемпионат 06:51
Наука
42 наконец-то разложили на три куба
В течение второй половины XX века разложения в сумму трех кубов были найдены почти для всех искомых чисел меньше 100.
N+1 вчера в 12:26