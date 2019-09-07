Политика

РЕН ТВРЕН ТВАвтобусы с украинскими военными выехали из «Лефортово», сообщают СМИ

Как сообщает "РИА Новости", из следственного изолятора "Лефортово" выехали несколько автобусов, в которых, предположительно, находятся украинские военные нарушившие государственную границу России.
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с чего всё началось

Три автобуса покинули территорию СИЗО «Лефортово», где содержатся украинцы

Три больших пассажирских автобуса выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС. Как передает корреспондент "Интерфакса" три автобуса выехали с территории СИЗО около 8:40 утра субботы.
Интерфакс02:08

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Автобусы, в которых могут быть украинские военные, покинули «Лефортово»

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СИЗО Лефортово покинули автобусы, где, предположительно, находятся участники обмена между Москвой и Киевом

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Начинается обмен заключенными с Украиной: из «Лефортово» выехали автобусы

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СМИ: из «Лефортово» вывозят украинских заключенных

URA.Ru02:23

«Интерфакс»: три автобуса с украинскими военными покинули «Лефортово»

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