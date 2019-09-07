Три больших пассажирских автобуса выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС. Как передает корреспондент "Интерфакса" три автобуса выехали с территории СИЗО около 8:40 утра субботы.

с чего всё началось

Как сообщает "РИА Новости", из следственного изолятора "Лефортово" выехали несколько автобусов, в которых, предположительно, находятся украинские военные нарушившие государственную границу России.

Автобусы с украинскими военными выехали из «Лефортово», сообщают СМИ

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