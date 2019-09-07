Политика
РЕН ТВАвтобусы с украинскими военными выехали из «Лефортово», сообщают СМИ
Как сообщает "РИА Новости", из следственного изолятора "Лефортово" выехали несколько автобусов, в которых, предположительно, находятся украинские военные нарушившие государственную границу России.
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с чего всё началось
Три больших пассажирских автобуса выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС. Как передает корреспондент "Интерфакса" три автобуса выехали с территории СИЗО около 8:40 утра субботы.Интерфакс02:08
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Политика
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Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста вчера в 04:57
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Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
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Пятый канал 03:23
Авто
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Транспорт
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МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
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Известия 05 сентября в 08:45
Политика
Собянин заявил о готовности столицы к проведению выборов
Москва готова к проведению выборов в городской парламент, — подчеркнул глава города.
Вечерняя Москва 04:39
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Турист из России утонул во Вьетнаме
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Политика
Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.
Известия вчера в 10:46
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Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС
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Афиша Daily 04:31
Происшествия
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Одной из погибших при пожаре на борту прогулочного судна для дайверов Conception в Калифорнии в США могла быть уроженка России Юлия Крашенная.
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Газета.Ru 05:13
Футбол
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Чемпионат 04:40
Футбол
«Манчестер Сити» договорился о трансфере сербского нападающего Тедича
«Манчестер Сити» достиг договоренности с сербским клубом «Чукарички» о покупке нападающего Слободана Тедича.
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Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
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От снижения ставки ЦБ призвали не ждать чудес
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Национальная служба новостей вчера в 14:41
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«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Армия и оружие
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В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Здоровье
Названы полезные и вредные продукты при гипертиреозе
Ученые рассказали о вредных и полезных продуктах при наличии гипертиреоза.
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