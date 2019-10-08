с чего всё началось

Как пишет издание «Коммерсант», Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась с письмом к Владимиру Путину, в котором высказана просьба не повышать ставку утилизационного сбора.

Гаджеты Intel снизила цены на процессоры Решение Intel Intel снизила цены на процессоры девятого поколения серии Core F — на те модели, где отсутствует интегрированная графика.

Игры Игровая консоль PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года Новая консоль PlayStation 5 поступит в продажу в конце следующего, 2020 года.

Общество Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.

Футбол Тедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера.

Экономика В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".

Экономика Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов В своем выступлении на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере Пауэлл заявил, что «недавние технические проблемы» заставили ФРС задуматься о «покупках [краткосрочных] казначейских векселей» для их разрешения.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Общество Названы российские города с самыми большими зарплатами Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.

Политика СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией «Аткинсон сообщил, что осведомителя и кандидата связывали профессиональные отношения», — сообщил знакомый с ситуацией источник Washington Examiner.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы» Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды.

Путешествия Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Экономика В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Происшествия Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.

Общество В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому предлагается ввести более общую систему возрастной маркировки произведений литературы и искусства, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».

Футбол Тренер «Ромы» Фонсека дисквалифицирован на два матча Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека получил наказание за удаление в матче чемпионата Италии против «Кальяри» (1:1). Португальский специалист дисквалифицирован.

Авто Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.

Кино Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.

Армия и оружие Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Происшествия Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Шоу-бизнес Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.